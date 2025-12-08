El CD Tenerife ya mejora al del ascenso de 2013: comparativa, números, proyección de campeón...

Números de campeón. Pese a la amrgura que produjo el empate en el Anxo Carro en un partido que el representativo tenía absolutamente controlada al término de la primera mitad (0-2), el equipo de Álvaro Cervera presenta unos guarismos que invitan al optimismo y que casi cualquiera habría firmado cuando empezó este curso. La situación del CDTenerife es incluso mejor a la que presentaba a estas alturas la última vez que ascendió a Segunda, también con este mismo entrenador a los mandos. En la campaña 2012/13, el cuadro insular tenía 30 puntos en la extinta Segunda División B, con solo uno de renta respecto al Avilés, su más inmediato perseguidor.

Ahora, con 32, el Tenerife puede presumir de haber rubricado el mejor balance de los dos grupos –el otro lo lideran Atlético Madrileño y Europa– y de haberse zafado del déficit a domicilio que le lastró en casi todas las temporadas pretéritas. De hecho, el promedio de puntos obtenidos por los isleños es mejor fuera de casa que en el Heliodoro. A domicilio, solo perdieron una vez (en Barakaldo).

Cábalas

Según los cálculos del propio Cervera, el Tenerife ha recorrido más de la mitad del camino que necesita para firmar el anhelado cambio de categoría sin haber llegado aún al ecuador del campeonato. Así pues, aún tiene por delante los partidos ante Avilés Industrial, Ponferradina, Osasuna Promesas y Talavera para engordar su cuenta de resultados. En 2013, el club ascendió con 73 puntos;el año pasado, la Cultural Leonesa lo hizo con muchos menos (65).

Justamente en la comparativa con el histórico cuadro leonés, el Tenerife presenta a estas alturas de liga unos números casi calcados a los del equipo que en el ejercicio pasado se proclamó campeón. Transcurridas 15 jornadas, la Cultu había arrimado 33 puntos a su casillero, cifra que el representativo pudo mejorar si llega a cerrar con éxito su partido del domingo frente al Lugo. El que sí queda más lejos en la comparativa es el imponente Castellón de hace dos temporadas, que había volado hasta los 37 puntos en la decimoquinta jornada y que acabó la liga con 83. Pasado el disgusto de la gris segunda mitad del Anxo Carro, de puertas adentro hacen en el Tenerife un diagnóstico muy optimista y creen que el equipo transita por el camino correcto.

Solo ganó el Racing de Ferrol

La jornada del pasado fin de semana tuvo como gran beneficiado al Racing de Ferrol, único de los cuatro aspirantes al ascenso directo que despachó su partido con victoria. Eso sí, el club de AMalata sigue viendo de lejos al Tenerife y está a cinco puntos, idéntica distancia que avista el Celta Fortuna.

El calendario de la primera vuelta para el representativo presenta dos partidos más antes del parón invernal y otros dos después de las vacaciones.