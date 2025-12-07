El Tenerife es el mejor visitante de España

El CD Tenerife es el equipo con mejor promedio de puntos a domicilio en las cuatro primeras ligas del fútbol nacional (Primera División, Hypermotion y los dos grupos de Primera RFEF). El cuadro blanquiazul ha sumado la friolera del 76,1% de puntos disputados fuera del Heliodoro Rodríguez López, lo que le otorga un promedio mejor como visitante que en sus comparecencias como local. Además, llama todavía más la atención otro registro elocuente: todos los triunfos del representativo en la Península han sido por más de un gol de diferencia.

La serie de alegrías a domicilio comenzó para el cuadro de Cervera en la jornada inaugural frente al Guadalajara. El triunfo en el Pedro Escartín empezó a forjar la fama de favorito al ascenso de los blanquiazules, que en realidad ya partían como el primero de los aspirantes al cambio de categoría. Luego, sus siguientes citas como visitante no han hecho sino consolidar esta impresión. El Tenerife venció también en un campo históricamente complicado como el de Pasarón, donde superó con creces al Pontevedra; recientemente salió victorioso donde nadie lo había hecho antes, en el feudo del histórico Arenas de Getxo; y es sintomático que tanto en Valdebebas como en A Malata venciera también por más de un gol de ventaja (1-3 al Castilla y 0-2 al Racing de Ferrol).

En la trayectoria como visitante del equipo isleño hay tan solo dos máculas, y una de ellas con un claro atenuante: el empate del Príncipe Felipe, con un césped impracticable y que favoreció los intereses del Cacereño, que le arañó un punto (0-0). También en Lasesarre se quedó el representativo sin anotar, en el que Cervera reconoce como el peor partido de los suyos en su rol de foráneos (2-0 contra el Barakaldo). Si sigue en racha cuando sale de su campo, habrá de demostrarlo el Tenerife en sus dos citas más inmediatas como visitante, que serán de forma consecutiva: hoy, contra el Lugo en el Ánxo Carro; y la próxima semana ante el que era equipo revelación y ya empieza a dar señales de flojera, el Avilés Industrial.

Los dígitos blanquiazules contrastan con los de temporadas pretéritas. De hecho, el Tenerife tan solo fue capaz de ganar un partido como visitante durante el curso pasado. Fue ante el Sporting y en El Molinón, su campo talismán. Dos años atrás, con Asier Garitano al mando de las operaciones, fueron cuatro las conquistas a domicilio. Es decir, menos de las que ya contabiliza Cervera en esta temporada donde al Tenerife le resulta más sencillo ganar fuera que hacerlo en casa. «Es en los partidos en el Heliodoro donde tenemos que ajustar alguna cosa», ha apuntado Jesús de Miguel, máximo goleador del torneo. Y que también está hallando facilidades para ver portería a domicilio. En total, cuatro de sus nueve tantos han sido en los partidos jugados en la Península.

Comparativa

Aunque obviamente cada categoría es un mundo, el Tenerife presenta una mejor cadencia como visitante que el Real Madrid o el FC Barcelona en Primera División; o el Deportivo de La Coruña, que sí ha sumado más puntos que los blanquiazules, pero con más jornadas disputadas. Valga como dato más significativo que en el otro grupo de Primera RFEF, el que manda entre los mejores visitantes es el Atlético Madrileño, que ha sumado 12 puntos. La diferencia con el Tenerife salta a la vista.