Lugo-Tenerife: oportunidad para ampliar la ventaja con el segundo

Con la eliminación en la Copa del Rey más que asumida, aunque habría estado bien ver al CD Tenerife en el sorteo del martes sabiendo que el oponente iba a ser de Primera División, el equipo blanquiazul retoma este domingo su camino en el Anxo Carro (19:30), ahora el único, el que tiene el ascenso directo como meta. Una autopista por la que avanza como líder destacado marcando un ritmo –31 puntos en 14 jornadas– fuera del alcance del resto. Tanto, que se le presenta la oportunidad de ampliar su ventaja con el segundo clasificado a siete puntos:su más cercano perseguidor, el Celta Fortuna, que está a cuatro, perdió en su casa ante el Pontevedra. Ese salto, considerable a estas alturas del calendario, dependerá del resultado de los tinerfeños ante un rival que sonó a competencia en verano y que se ha quedado estancado en las medianías, el Lugo.

Un rival que empata mucho

Los del Anxo Carro habitaron en la categoría de plata a lo largo de la década pasada, igual que el Tenerife, pero cayeron a Primera RFEF en 2023 y ahí siguen. Cumplen su tercer curso en este nivel y, por lo visto, no parece que vayan a cambiar de piso a corto plazo. Y no por ser un equipo que pierda mucho –vio cortada el sábado anterior, en Lezama, una serie de ocho encuentros invicto–. Solo ha encajado una derrota más que el líder, cuatro. Su ralentización está en los empates, seis –por cuatro triunfos–. En definitiva, tiene 13 puntos menos que un Tenerife que ha acumulado 16 a domicilio:cinco victorias, un empate –Cacereño– y una derrota –Barakaldo–.

Se espera que Cervera repita la fórmula que le sirvió para sacar al equipo de un tramo en el que únicamente pudo obtener un triunfo en cinco intentos. Le funcionó en la goleada al filial del Celta y también en Getxo y frente al Arenteiro. Un pleno de nueve puntos con nueve tantos a favor y uno en contra. De los titulares en esos partidos –la alineación fue la misma–, compitieron de inicio en el cruce copero ante el Granada los defensas César, Landázuri y José León –el entrenador no tuvo alternativas por las bajas de Marc Mateu y Álvaro González, que tampoco estarán en Lugo–. Los demás descansaron –Dani Martín, Aitor Sanz, Fabricio y Nacho Gil– o actuaron como suplentes –David Rodríguez, Alassan, Gallego y Jesús de Miguel–.

Todo indica que este bloque se mantendrá en el Anxo Carro, un campo que no se le da mal al Tenerife: en 14 visitas, cinco derrotas, tres empates y seis victorias.

Se trata de un estadio en el que su anfitrión no ha perdido en esta campaña. El Lugo pescó en su casa los cuatro triunfos que lleva –Ferrol, Cacereño, Celta Fortuna y Pontevedra–. Solo Avilés y Barakaldo pudieron puntuar en la cancha de un equipo que no participó en la presente edición de la Copa.

José Amo y Josep Gayá

En su plantilla, dos futbolistas con pasado cercano en el Tenerife, los centrales José Amo y Josep Gayá. El sevillano cumplirá una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas y verá el encuentro desde la grada. El mallorquín, que ha ido perdiendo protagonismo en el equipo que dirige Yago Iglesias, sí parte como integrante de la formación inicial. Y también Iker Unzueta, el goleador del Lugo con cuatro tantos.