El empate agranda a cinco puntos la ventaja del líder

Pudo ser la jornada perfecta. El CD Tenerife dilapidó ayer su ventaja en Lugo y tuvo que conformarse con un empate que deja en cinco puntos su ventaja respecto al segundo clasificado, que ahora es el Racing de Ferrol (empatado con el Celta Fortuna).

El cuadro blanquiazul iba camino de confirmar su condición de mejor visitante del fútbol español, pero los dos tantos del Lugo evitaron la sexta victoria del Tenerife lejos del Rodríguez López. Tras vencer en los campos del Guadalajara, Pontevedra, Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla y Arenas de Getxo, el Anxo Carro se le atragantó al representativo por culpa de una muy gris segunda mitad.

El fin de semana había comenzado con una buena noticia que llegó desde Balaídos, donde el Celta Fortuna se dejó los tres puntos en el duelo regional contra el Pontevedra. Ayer, tampoco el Castilla fue capaz de canjear su partido por una victoria. De este modo, el único de los aspirantes que sí triunfó fue el Racing de Ferrol, que superó a domicilio al Cacereño.

Con todo, el escenario es más que propicio para el Tenerife, ante el reto de mantener o incluso incrementar su distancia respecto a los perseguidores en las dos jornadas que faltan antes del receso invernal. «Será importante para volver con buen ánimo después del parón», advierte Cervera, quien no quiere que esta situación de privilegio, ganada a pulso por los blanquiazules, sirva de pretexto para la relajación o la autocomplacencia que tal vez sí apareció ayer en los segundos 45 minutos. El equipo isleño tendrá a corto plazo otro duelo a domicilio para ratificar su condición de buen visitante. Fuera de casa, solo ha perdido una vez.