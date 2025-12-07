Cervera: «La clave fue que fallamos demasiadas ocasiones»

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, dio por bueno el empate obtenido en el Anxo Carro (2-2) y aseveró que el desarrollo de los acontecimientos, con un Lugo más efectivo después del intermedio, fue por la mejoría experimentada por el cuadro rojiblanco y no tanto por un retroceso en las prestaciones del representativo.

«Hemos tenido las nuestras. Decir que han estado mejor es darle poco mérito a lo que ha hecho este equipo, que ha estado sobresaliente en la primera parte», adujo el técnico de los insulares. «La segunda mitad ha sido más igualada que la primera», apuntó también. «Está muy claro que nosotros hemos tenido más ocasiones que en ningún otro partido, y hemos fallado muchas. Para mí, la clave ha estado ahí», reflexionó el míster.

«Después del descanso han hecho algún cambio y el juego se ha dividido. Pero recuerdo tres o cuatro ocasiones claras por nuestra parte: una de Enric Gallego, otra de Nacho, el último cabezazo... En el cómputo global, estoy contento con el punto porque al final, en un partido tan igualado, podíamos perder. Pero creo que hemos estado mejor que ellos», adujo a la hora de hacer balance de los 90 minutos de partido.

Además, se le preguntó por el planteamiento por el que abogó después de obtener una renta de dos goles que parecía definitiva. «Si nos llegamos a meter atrás, la pregunta sería por qué nos metemos atrás. Hemos querido seguir jugando igual, les hemos robado muchos balones y hemos intentado seguir en la misma línea. Pero la lectura se hace siempre en función del resultado», lamentó. «El equipo ha estado perfecto en la primera mitad y luego el Lugo ha mejorado en la segunda», repitió.

A renglón seguido, sí puso el acento en la controvertida acción que deviene en el empate final, la del penalti señalado a favor del equipo local. «No hablo de los árbitros, hablo del la jugada. Si vamos por ese camino y por el de las faltitas, el fútbol deja de ser lo que era, y se vuelve algo insulso. No es penalti; con el reglamento en la mano, no lo es», cerró. Por último, sí quiso elogiar la aportación individual de un Fabricio que cotiza al alza en sus esquemas y que se ha adueñado de la titularidad. «Está muy bien, sí, esa es la verdad», dijo del inesperado goleador brasileño, que firmó dos tantos y ya lleva tres desde su estreno con el primer equipo blanquiazul.