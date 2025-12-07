El bigoleador Fabricio: «El empate es bueno»

Cabeza alta y acopio de conclusiones positivas en la zona mixta del campo del Lugo. Tanto Fabricio Assis como David Rodríguez quisieron quedarse con lo positivo y remarcaron que el empate obtenido en el Anxo Carro fue ante un rival con muchos argumentos, como así demostró el cuadro anfitrión sobre todo en la segunda mitad de la contienda. «Te vas un poco tocado, pero el empate es bueno», verbalizó el bigoleador y gran protagonista de la noche, el brasileño Fabricio.

«Al final, nosotros intentamos hacer las cosas siempre bien, pero es verdad que viene un gol de ellos y les mete en el partido. Después del 1-2 seguimos luchando con todo para anotar nosotros, si bien no fue posible. Me quedo contento con el nivel dado por el equipo; sabíamos que era un campo difícil», reflexionó el medio suramericano.

«Ellos estaban atacando mucho y sabíamos que tendríamos que sufrir, como ya lo hemos hecho otras semanas. Intentamos salir y contraatacar. El gol de ellos nos deja tristes, pero insisto en que puntuar siempre es una buena noticia», declaró.

Además, se refirió a su gran momento anotador. «Si Dios me sigue bendiciendo, quiero seguir marcando goles y seguir aportando con el equipo. Lo mejor de hacerlo es saber que ayudas al grupo y al club; estoy donde siempre he querido jugar y voy a seguir dando lo máximo, sudando esta camiseta y ayudando todo lo posible», dijo, agradecido a la institución y al entrenador por las oportunidades que está teniendo para ser titular y brillar.

Para acabar, se refirió a la secuencia más polémica del partido. «Fue una jugada muy rápida y no sé si fue penalti, pero tengo la impresión de que el árbitro se equivocó ahí. A veces, un fallo te puede llevar hasta la muerte; en este caso, al menos sí nos vamos con un empate ante un gran rival», cerró.

En la misma línea se manifestó David Rodríguez, que sigue contando sus participaciones ligueras por titularidades. Ni una sola vez ha sido suplente el canterano, quien quiso quedarse con que la primera mitad ante el Lugo fue aquella donde «el Tenerife ha hecho más oportunidades que en ningún otro partido». Según dijo, el resultado es «agridulce».