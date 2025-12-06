¿Cuántas victorias faltan para el ascenso según Cervera?

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, subrayó este sábado que su equipo «no llega en las mismas condiciones» que el Lugo al partido liguero del Anxo Carro, pero no quiso poner como excusa el desgaste de la Copa del Rey –hubo jugadores que hicieron 12 kilómetros sobre el campo hace solo tres días– ni tampoco el largo viaje emprendido por los blanquiazules para llegar a Galicia.

El técnico blanquiazul ya hace cuentas, e indicó en rueda de prensa que el representativo ha conseguido «la mitad» de las victorias que hacen falta para ascender; y pone el foco en los tres últimos partidos del año, «ante rivales importantes», y que cree que marcarán el ánimo con el que el grupo volverá de las vacaciones. Tras anunciar que siguen de baja Marc Mateu, Javi Pérez, Dani Fernández y Álvaro González, precisó que éste último «no es que se haya doblado un tobillo ni roto nada». Así que su recuperación es una cuestión que depende del momento «en que se encuentre bien», respondió.

«Nuestra competición, la más importante es la liga. Vamos fuera de casa, donde llevamos una racha de resultados buenos, pero en cualquier momento te pueden complicar y poner en aprietos», adujo. En este sentido, espera un Lugo que pueda plantearle complicaciones por la mejoría que se atisba en su rendimiento reciente. «Es un equipo importante, con buenos jugadores. No empezaron bien, bajo mi punto de vista, pero llevan ya un tiempo haciendo las cosas mejor. Estuvieron mucho tiempo sin perder hasta el resultado del otro día (contra el Bilbao Athletic). El juego al principio no era el que ellos querrían, pero a mí sí me gusta cómo juega ese equipo en las últimas jornadas», dijo del cuadro gallego.

El partido del domingo

«Las opciones de victoria pasan por que ellos no puedan hacer el juego que están haciendo. Tienen un modelo que ahora se les ve claramente; en muchas ocasiones les sale bien, y luego tienen gente arriba con margen para hacer daño en el uno para uno. Nosotros tenemos que jugar como bloque y que no tengan comodidad con el balón, ser fuertes atrás y arriba, y sobre todo, llevar mucha gente erca de la portería contraria», recetó.

«Si jugamos cerca del área rival, seremos un equipo peligroso. En la Copa creamos peligro, pero no fuimos tan intensos como en otras ocasiones», diferenció. «No nos fijamos en que esté en juego el liderato, es algo que ni he pensado. Sí sé que tenemos muchos puntos respecto al otro grupo. De 14 partidos, hemos ganado diez. Pero al segundo lo tenemos ahí al lado y si no seguimos el ritmo… Lo que sí he mirado es que en esta categoría se ha subido con 18 triunfos, y también con 22. Así que estamos en la mitad de victorias que hay que conseguir», cuantificó. «Hay que ganar diez partidos más, como mínimo», dijo a la hora de extraer conclusiones.

La resaca copera

Sobre la resaca copera, «en el momento de peder es un disgusto, pero luego te alivia el calendario», apuntó sobre el tropiezo con el Granada. Y sobre los nombres proipos que sobresalieron ante el cuadro nazarí, destacó a dos. «Sí hay que poner en valorar el nivel que dieron Calavera y Juanjo, que nunca habían jugado juntos y estuvieron sensacional. ¿Los otros? Son jugadores que depnden muchos del equipo. A Jeremy Jorge y Balde, si les llevas la pelota donde están, son peligrosos», completó el míster del conjunto blanquiazul.