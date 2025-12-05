Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil

El CD Tenerife quiere resarcirse de su eliminación de la Copa del Rey frente al Granada CF. El equipo dirigido por Álvaro Cervera busca prolongar la buena dinámica liguera de las últimas jornadas para mantenerse una semana más al frente del Grupo 1 de Primera Federación. Su rival será el CD Lugo, un conjunto que se hace fuerte en el Anxo Carro, un estadio donde aún no conoce la derrota esta temporada.

El CD Tenerife busca revivir la hazaña épica lograda en Gobela frente al Arenas de Getxo

El conjunto chicharrero intentará asaltar la fortaleza lucense, como ya ha hecho en otras ocasiones esta temporada al poner fin al invicto de varios rivales en su propio campo. Tras la contundente victoria a domicilio frente al Arenas de Getxo por 1-4, en un Municipal de Gobela que hasta entonces era inexpugnable, el equipo blanquiazul se ha convertido en un especialista en romper estadísticas y superar escenarios adversos.

El CD Tenerife mantendrá el liderato una jornada más si no logra la victoria

Si el equipo chicharrero no logra sumar los tres puntos en el Anxo Carro, mantendría igualmente el liderato, aunque vería cómo se reduce la ventaja de cuatro puntos que actualmente tiene sobre el Celta Fortuna, segundo clasificado.

El CD Tenerife tiene una intensa lucha por el primer puesto con el filial vigués, el único que da acceso directo a Segunda División.

Las últimas tres victorias consecutivas han permitido al conjunto blanquiazul afianzarse en lo más alto de la tabla tras un mes de octubre e inicio de noviembre irregulares, que llegaron a poner en duda su liderazgo. En su último encuentro, el CD Tenerife venció por la mínima al CD Arenteiro, colista del grupo, en el Heliodoro Rodríguez López.

El CD Lugo quiere distanciarse del descenso

Por su parte, el conjunto gallego quiere poner tierra de por medio con la zona de descenso. El CD Lugo ocupa la 13ª posición con 18 puntos y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos.

Partido de Copa del Rey CD Tenerife-Granada CF / Andrés Gutiérrez

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El CD Lugo - CD Tenerife dará inicio a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) de este domingo 7 de diciembre. El duelo corresponde a la jornada 15 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Anxo Carro de Lugo.

Así puedes ver gratis el CD Lugo - CD Tenerife

El encuentro entre gallegos y canarios podrá seguirse a través de los canales oficiales con los derechos de la competición: LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

