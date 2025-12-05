Cris Montes, de nuevo sin minutos: ni en Copa del Rey en un día de rotaciones

Ni siquiera en Copa del Rey. Ni siquiera en una jornada de rotación absoluta. Ni siquiera saliendo desde el banquillo. No hay manera de que Cris Montes, uno de esos fichajes que verano parecía una apuesta segura, disfrute de continuidad en el CD Tenerife. Álvaro Cervera no le encuentra sitio y el duelo copero del jueves frente al Granada deja al futbolista en una posición de extrema debilidad: no jugó de inicio, tampoco saltó desde el banquillo y ni siquiera calentó. Es el último de la fila.

Montes recaló en la disciplina tinerfeñista este mismo verano, toda vez que se desvinculó del Unión Española (Chile). Dilatada en oficialidad más de lo esperado por cuestiones burocráticas, su incorporación a la entidad presidida por Felipe Miñambres se hizo oficial el 28 de julio y su aterrizaje en la Isla se produjo el 30, dos días después. Para ese entonces, el grueso de la plantilla acumulaba ya cerca de 15 días de pretemporada. Subirse a un tren en marcha no le resultó fácil, de ahí que Cervera insistiera en las primeras semanas en que al futbolista le faltaba algo de ritmo. Montes no participó en el choque del Trofeo Teide contra Las Palmas y no se desplazó a Gran Canaria una semana después. Contra el Marino solo jugó los últimos 12 minutos del choque amistoso y a La Palma (para el triangular contra Atlético Paso y Mensajero) tampoco viajó.

Inédito en diez duelos

Pese a que su escaso rodaje en el tiempo de preparación apuntaba a un inicio de curso cuesta arriba, los 28 minutos que disputó contra el Guadalajara en la primera jornada del campeonato en Primera Federación invitaban al optimismo. No ha sido así. Cris solo ha participado en seis de los 16 partidos que ha jugado esta temporada el Tenerife entre Liga (14) y Copa del Rey (2).

Tras su media hora de salida en el Pedro Escartín, el polivalente mediapunta no volvió a jugar hasta la quinta jornada, coincidiendo con el triunfo frente al Real Madrid Castilla. Ese día fue suplente y entró al campo a falta de solo siete minutos para el final del tiempo reglamentario. Apenas tocó la pelota. Aquel choque en Valdebebas sirvió, al menos, para enlazar un parcial de cuatro participaciones consecutivas. Incluyendo la del Di Stéfano, el ex del Eldense jugó después contra el Zamora (entró a la vuelta de vestuarios), el Cacereño (titular y sustituido en el minuto 65) y el Unionistas, cuando Cervera lo fulminó al descanso.

Desde entonces, Montes solo ha jugado los 14 minutos de los que dispuso en Getxo con el duelo ya encarrilado contra el Arenas. Menos de un cuarto de hora en ocho partidos (seis de Liga y dos de Copa). 14 minutos sobre 720.

Minutos de Cris Montes en la temporada 25/26 con el Tenerife / El Día

Solo un puñado de minutos

Con todo, el tinerfeño apenas alcanza los 203 minutos este curso (el 14% del total de 1.440 del representativo en las dos competiciones) repartidos en seis compromisos. Solo ha sido titular en dos ocasiones (el empate contra el Cacereño y la derrota contra el Unionistas) y es uno de los futbolistas de campo menos utilizados por Cervera. Al margen de los lesionados Marc Mateu y Javi Pérez, solo Maikel Mesa (187), Fran Sabina (183) y Jeremy Jorge (110) han jugado menos. Contra el Granada, en un escenario propicio para los menos habituales, tampoco participó ni un solo minuto. Jeremy y Balde lo hicieron de salida en las bandas y Maikel junto a Sabina en la vanguardia. Noel López, suplente, sí que entró desde el banquillo.

Su rol hasta ahora no se corresponde con las expectativas que generó su fichaje y tampoco con la confianza que aún tiene en él la Dirección Deportiva (Manu Guill lo tuvo en el Eldense). Aunque la voluntad de todas las partes es la misma, que progrese y acapare cierto protagonismo, la sombra de la ventana de enero se cierne ya sobre él. ¿Estará en la lista de la lista de posibles descartes de la que Cervera sacó a Calavera hace apenas unos días?