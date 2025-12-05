150 veces Álvaro Cervera: cuenta atrás para liderar el ranking histórico del CD Tenerife

Aunque con sabor amargo porque la jornada acabó en derrota frente al Granada con la consecuente eliminación copera, Álvaro Cervera alcanzó este jueves los 150 partidos al frente del CD Tenerife. El tinerfeño (así se considera él tras haber nacido en Guinea Ecuatorial pero criarse en la Isla) se consolida de esta manera como uno de los entrenadores más prolíficos de la historia blanquiazul. Y subiendo.

Del total de 150 partidos con Cervera a los mandos (debutó con victoria por 0-2 contra el Marino el 26 de agosto de 2021 y no perdió por primera vez en Liga hasta la jornada 14 contra el Sporting B por 3-2), el representativo ha salido victorioso en 60 ocasiones, empatado en 37 y perdido en 53. Esto es: 40% de triunfos, 25% de igualadas y 35% de tropiezos. El último, el de este jueves.

Dos etapas con casi 10 años de diferencia

Los guarismos del actual inquilino del banquillo del Rodríguez López, eso sí, se dividen en dos etapas con casi una década de diferencia, la que pasó desde que fue destituido a principios de febrero de 2015 hasta que, el día antes de Nochebuena de 2024, el club anunció su “vuelta a casa”.

En sus primeras tres campañas en la Isla, Cervera comandó a las huestes tinerfeñistas en 110 duelos: 42 de ellos fueron en Segunda B, 65 en Segunda y tres en Copa del Rey. En el saldo total de primer parcial, 43 alegrías, 29 empates y 38 traspiés. El último, el que se lo llevó por delante, un Albacete 3-2 Tenerife que se jugó el 31 de enero de 2015. El esperanzador 0-1 que anotó Quique Rivero fue neutralizado por tres dianas locales. Tanto, que el gol de Cristo González en el 70 (su primer acierto como profesional), no sirvió para más que apretar el resultado.

Cervera, en su primera etapa como entrenador del CD Tenerife. / LaLiga

Siempre De la Fuente Ramos

Ese duelo, por cierto, lo pitó Óliver de la Fuente Ramos. Fue la primera de 29 coincidencias entre el castellano-leonés y el equipo canario. Con el tiempo, De la Fuente Ramos se convirtió en el árbitro que más veces ha pitado al Tenerife y el Tenerife en el equipo al que más veces pitó el colegiado. A los blanquiazules no les dio suerte, más bien dolores de cabeza: solo 5 triunfos (un rácano 17%) y multitud de tardes polémicas.

La vuelta, por Navidad

En esta segunda etapa de Cervera en la Isla, que arrancó oficialmente en enero de este 2025 con el dificilísimo (y con el tiempo imposible) desafío de evitar la caída a Primera Federación, al míster le sale la cifra redonda de 40 choques, dos de ellos en Copa. 17 son las victorias, 8 los empates y 15 las derrotas.

El capítulo de números redondos, irónicamente, no es sinónimo de dicha para el del barrio de La Alegría. Cervera perdió en su partido número 50 con el Tenerife (0-1 contra el Lugo en septiembre de 2013), en el 100 (2-0 contra la Llagostera a mediados de noviembre de 2014 en una de sus peores noches como blanquiazul) y, claro, 0-1 ante el Granada en el 150.

Cervera y Oltra, los dos entrenadores con más partidos dirigidos en la historia del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El liderato del 'ranking' a tiro

En la vista al 'ranking' histórico de entrenadores con más partidos al frente del Tenerife, a Álvaro solo le queda ya por delante José Luis Oltra, que suma 160. Esto es, apenas diez más. Con el representativo lanzado en Primera Federación (lidera el Grupo 1 con 31 unidades de las primeras 42 en juego y ha firmado el mejor arranque de la historia de la categoría), Cervera está en el camino de desbancar al Oltra en el primer puesto de la tabla. Su trayectoria, del todo incuestionable, bien merece ser matizada si se compara con la de Oltra. Todos los partidos que suma el valenciano, también en dos etapas, son en el fútbol profesional (56 de los de Cervera son en Segunda B, 42, y en Primera Federación, 14), y 40 de ellos en Primera. Heynckes, cuarto en la clasificación, suma 94 en la máxima categoría nacional y diez en la Copa de la UEFA (ahora denominada Europa League).

Álvaro, eso sí, encabeza la lista de partidos ganados como preparador insular con 60 jornadas felices. Tras él, el propio Oltra (55), Ramis (50) y Heynckes (44). Como curiosidad, en la silla eléctrica del banquillo tinerfeñista, solo seis entrenadores han alcanzado el centenar de partidos en más de 100 años de historia. Martí (124) y Valdano (102) completan la lista.

El ascenso, el único objetivo

“Su reto es el de todo el tinerfeñismo; su compromiso con este equipo, inquebrantable”, reza la web oficial del Tenerife en la descripción del perfil de su entrenador. Para Cervera, siempre alejado de los focos y poco amante de las efemérides, los 150 partidos que cumplió esta semana serán lo de menos. Lo de más, sumar en Lugo y seguir acercándose al final feliz que se merece con el equipo de su tierra. El camino ya lo conoce, lo recorrió en la 12/13.