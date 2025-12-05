Y ahora, la liga: apenas 59 horas para pensar en Lugo

A cambiar el chip en tiempo récord. El CD Tenerife apenas tendrá 59 horas de margen entre el preciso instante en que finalizó anoche su contienda copera contra el Granada y el momento en que el balón volverá a rodar el domingo en el Anxo Carro (19:30 horas) frente al CD Lugo. «Lo que me molesta no es el horario del partido de Copa; lo que me incomoda es que solo tenemos un día para recuperar y otro para viajar», anota Álvaro Cervera, quien ayer no pudo reservar a todos los jugadores que le habría gustado.

El próximo oponente de los blanquiazules está lejos de la posición deseada en la tabla clasificatoria

Muchos titulares.

Si bien algunos futbolistas con mucho rodaje en liga sí que pudieron tener descanso ayer en la Copa, otros tuvieron que doblar, de modo que llegarán muy justos y sin ningún descanso al choque del domingo, el primero de dos consecutivos a domicilio (el siguiente será frente al Avilés Industrial). El Tenerife irá a Lugo a fortificar su liderato y a defender su renta de cuatro puntos respecto al segundo clasificado, un Celta B que jugará mañana en casa su duelo regional con el Pontevedra. En cuanto a las decisiones de Cervera para el duelo de ayer, llamó la atención la relativa al primer capitán, Aitor Sanz, que no estuvo ni en el banquilo. Descanso total para un futbolista imprescindible.

El plan.

El cuadro técnico blanquiazul ha fijado para hoy una suave sesión de recuperación y para mañana, otra muy corta antes del desplazamiento a Los Rodeos para viajar a Galicia. Al Tenerife le habría gustado que el choque copero fuese en martes o miércoles, «pero es lo que toca y hay que adaptarse», apuntaba ayer el presidente, Felipe Miñambres, desde la certidumbre –compartida con el míster– de que el gran objetivo de la temporada está en la liga. «¿Qué queremos? ¿Ganar la Copa o ascender? Yo quiero ascender, así de claro», verbalizaba Cervera.

En el club del Anxo Carro militan dos exblanquiazules: Gayá y José Amo, que causa baja por sanción

Equipo decepción.

El rival es uno de los clubes del grupo I de Primera RFEF que está más lejos de su objetivo y expectativas iniciales. Igual que la Ponferradina, el Lugo no ha comenzado la temporada como quisiera, con un balance de cuatro triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El cuadro dirigido desde el banquillo por Yago Iglesias ha anotado el mismo número de dianas (once) de las que ha encajado. Y viene de un trasquilón hiriente en el feudo del Bilbao Athletic, donde sucumbió con claridad: 2-0.

Sin José Amo.

En el cuadro gallego juegan dos componentes del proyecto blanquiazul de la pasada campaña, ambos defensas. Si bien Gayá estará disponible y es muy probable que sea titular en la retaguardia rojiblanca, el que se pierde el partido es José Amo. El andaluz estuvo esperando en verano por una oferta de renovación del Tenerife que no llegó. Tras su larga recuperación de una lesión grave, finalmente optó por firmar por el Lugo. Pero faltará por sanción. n