Las duras palabras de Vitolo Añino sobre el CD Tenerife de la pasada temporada: “Se había convertido en un Sálvame”

El exjugador del CD Tenerife, Vitolo Añino, ha vuelto a hablar sobre el club de su vida, y no ha dudado en criticar abiertamente la situación institucional y deportiva que atravesó el equipo la pasada temporada. El futbolista dejó declaraciones contundentes en el podcast Y de paso Vamos, donde también recordó cómo fue su debut precoz en el fútbol profesional.

A sus 42 años, Vitolo Añino continúa viviendo su pasión por el fútbol y forma parte del Real Unión de Tenerife, de la Tercera Federación (quinta categoría). El tinerfeño ha sido muy claro al asegurar que el conjunto blanquiazul atravesó "uno de los momentos más surrealistas" de su historia y que la actual calma interna es un paso imprescindible para recuperar una plaza en el fútbol profesional español.

Vitolo, jugador del Santa Úrsula / Acan

Después de militar en el CD Tenerife en dos etapas, y de jugar en el Racing de Santander, el Celta de Vigo y en clubes europeos como el Panathinaikos y el PAOK de Grecia, Vitolo pasó de competir en la élite a hacerlo en categorías regionales. Primero se incorporó al CD Santa Úrsula y, posteriormente, llegó a su actual equipo.

"Fue un esperpento"

Vitolo es una de las voces más respetadas del tinerfeñismo. Acumula siete temporadas y más de 200 partidos defendiendo la camiseta blanquiazul. Por eso, no dudó al afirmar que el club atravesó un periodo "muy complicado", en el que los problemas dejaron de ser únicamente deportivos.

El exfutbolista recordó que aquello "era un esperpento público", porque hubo disputas internas, tensiones en la directiva y una exposición mediática constante que generaba una confusión permanente. El descenso a Primera Federación se vivió tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Durante la conversación, explicó que se vivieron situaciones impropias de una entidad profesional e histórica como el CD Tenerife. Según afirmó, el entorno blanquiazul se convirtió "en un Sálvame que no era ni medio normal", algo que, a su juicio, afectó seriamente al club. "No lo decía yo solo, lo vivía todo el mundo", afirmaba un Vitolo que se llegó a sentir avergonzado por la mala temporada pasada.

Vitolo relató que las polémicas se acumulaban: "Que si una junta de accionistas y le hicieron la cama a uno, que si se la hicieron a otro, que si después sacaban cosas personales de una persona". Para el jugador, aquello rompió la imagen institucional del CD Tenerife y generó un clima de ruido constante, que también afectó a los futbolistas.

"La prensa disparaba para todos lados"

Vitolo también cuestionó el papel del entorno mediático durante ese periodo, porque "la prensa disparaba para todos lados", sin una línea clara, contribuyendo a la división del tinerfeñismo. El futbolista reflejaba estas discrepancias así: "Uno decía blanco, el otro decía negro, y yo pensaba: ¿En serio, a qué altura están dejando este club?".

Vitolo insistió en que aquella mezcla de problemas tanto internos como externos llevó al CD Tenerife a un bucle del que era difícil salir. Aun así, valoró positivamente el momento institucional actual: un clima más estable y alejado del caos que, según él, perjudicó al equipo dentro y fuera del campo.

Su debut en el CD Tenerife tuvo ilusión, vértigo y aprendizaje

Vitolo también aprovechó la conversación para recordar sus primeros pasos en el primer equipo, una etapa marcada por la ilusión pero también por la exigencia. El tinerfeño relató que debutar con tan poca edad supone un impacto emocional enorme, la mezcla de expectativas, presión de la afición y el cambio de vida repentino.

Como muchos jóvenes talentos, él también tuvo que asimilar el salto a un vestuario profesional en cuestión de días, un proceso en el que el acompañamiento adecuado es clave para no perderse en la transición. Él mismo explicó que muchos futbolistas prometedores no logran asentarse en la élite justamente por esa falta de estructura y preparación.

"Hay que estar preparado, no lo digo yo, lo dicen los jugadores. Muchos tienen muy buenas condiciones, pero no llegan porque tiene que haber un trabajo y una educación importante, sobre todo la que viene de casa", decía un Vitolo Añino emocionado al recordar sus inicios.

El futbolista confesaba que la presión, la fama repentina y la llegada de dinero sin una base emocional sólida pueden ser un cóctel peligroso para quienes no cuentan con apoyo psicológico o asesoramiento profesional.