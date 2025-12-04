CD Tenerife - Granada CF: a qué hora juega y dónde ver el partido de Copa del Rey

La ilusión se ha adueñado de la afición del CD Tenerife porque esta noche, el conjunto chicharrero intentará eliminar al Granada CF en la Copa del Rey. El equipo de Álvaro Cervera quiere trasladar a la competición del KO la gran dinámica que atraviesa en Primera Federación.

El Heliodoro Rodríguez López se prepara para vivir una noche copera apasionante, con dos equipos de categorías distintas, pero con la misma ambición por seguir avanzando en el torneo. Después de eliminar al RSD Alcalá en la primera ronda por 0-4, los blanquiazules pelearán contra el equipo nazarí por una plaza en la fase en la que se enfrentarán a un conjunto de Primera División.

El líder del grupo 1 de Primera Federación ha ganado sus últimos tres partidos y quiere poner contra las cuerdas a su rival de Copa.

El Granada CF llega en buena racha a este encuentro

Tras un mal arranque en LaLiga Hypermotion, donde llegó a ocupar el último puesto de la tabla, el Granada CF ha conseguido revertir la situación y escalar hasta la 14ª posición en la clasificación. Los andaluces llevan una racha positiva de cuatro partidos sin perder, con dos victorias y dos empates. El equipo entrenado por José Rojo Martín 'Pacheta' venció en la primera ronda de la Copa del Rey al CD Roda por 1-5.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El partido CD Tenerife – Granada CF comenzará a las 21:00 hora canaria (22:00 peninsular) de hoy jueves 4 de diciembre. El duelo corresponde a la segunda ronda de Copa del Rey (1/32) y se disputará en el Heliodoro Rodríguez López.

Así puedes ver gratis el CD Tenerife – Granada CF

El encuentro podrá seguirse a través de las plataformas oficiales que retransmiten la Copa del Rey: M+ LALIGA y LaLiga TV M3.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad del CD Tenerife y la última hora del partido.