El Granada, obstáculo entre el CD Tenerife y un rival de Primera División en el Heliodoro

La Copa del Rey aterriza en el Heliodoro Rodríguez López en treintaidosavos de final con un duelo entre el CD Tenerife y el Granada (21:00) que el representativo afronta con la ilusión del poder avanzar de ronda y recibir en la Isla a un Primera División y, a la vez, la tranquilidad de saber que todo lo que pueda estar por delante en la competición del ko será siempre un premio, nunca una necesidad. La avidez, la de lograr el regreso a Segunda por la vía rápida, queda para la Liga que lidera el equipo de Álvaro Cervera.

De hecho, el técnico tinerfeñista aseguró en la previa que, si tuviera que elegir entre ganar la Copa o ascender a Segunda, optaría por lo segundo. Al margen de lo exagerado de su afirmación –matizada con un «claro que nos gustaría pasar»–, lo primero que se deduce del discurso del entrenador es que habrá cambios. Y muchos.

Oportunidad para los menos habituales

Tantos como sean posibles. Esto es, Gabri de Vuyst bajo palos –jugará todos los partidos de Copa y disfrutará de su primera participación en el Heliodoro– y diez más por delante. En defensa, la baja de Álvaro González por molestias en el pubis obliga a León y Landázuri a doblar esfuerzos y la de Marc Mateu a repetir a César o David. Con Zoilo titular por la izquierda, y dado que David acumula más minutos, César apunta al once. Por delante habrá seis caras nuevas con respecto al duelo ante el Arenteiro. En el centro del campo, Calavera, Juanjo Sánchez y Ulloa se repartirán dos puestos. Faltan huecos o sobran jugadores, igual que en las cuatro posiciones de ataque. Bien con dos puntas o bien con 4-2-3-1, salen más candidatos que espacios a ocupar: Cris Montes, Noel López, Balde, Jeremy Jorge, Fran Sabina y Maikel Mesa. Dos de esos seis se quedarán fuera.

Balde viene participando con frecuencia, a Noel López le avala su polivalencia (puede jugar por fuera y también como delantero) y Mesa ha pasado de olvidado a jugador de rotación en las últimas semanas. Más complicado lo tienen, por lo visto hasta ahora, Cris Montes (solo 15 minutos en los seis últimos partidos de Liga), Sabina (es el futbolista menos utilizado por Cervera) y Jeremy Jorge (en la primera eliminatoria, contra el Alcalá, apenas jugó siete minutos).

Balde, durante el partido entre Tenerife y Arenteiro. / Arturo Jiménez

El Granada, de menos a más

En el Granada de Loïc Williams, igual que en el Tenerife, habrá rotaciones. Así lo hizo saber ayer su entrenador, Pacheta. El técnico avanzó que Bouldini (el delantero que, estando en el Fuenlabrada, se peleó con Pedro León por lanzarle un penalti al Tenerife) será titular y reconoció que tiene ganas de ver a futbolistas menos habituales como el canterano Flores, el portero Luca Zidane (que ha perdido la titularidad en Liga) o Pablo Sáenz, al que pretendió el Tenerife como refuerzo invernal la pasada campaña. El portero Astralaga y los centrocampistas Hongla y Alemañ causan baja.

El cuadro nazarí marcha 14º en Segunda a seis puntos de la zona de promoción. A los de Pacheta les cuesta ganar porque hacen pocos goles, pero solo han perdido en uno de sus últimos 12 duelos.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, presidirá la previa del partido. El club y su fundación pretenden "poner en valor las capacidades de todas estas personas, además de reforzar el desarrollo del Proyecto Disafío, en el que trabajan gracias al impulso del Gobierno de Canarias". El once inicial del Tenerife saltará al césped del Heliodoro con las camisetas de juego que emplean los conjuntos de la Fundación en sus competiciones oficiales. Además, Cristo Quintero, integrante de la Fundación, entonará esta semana el riqui raca.