Álvaro Cervera elige la Liga: "¿Ganar la Copa o ascender? Ascender; así de claro”

Prioridad máxima al campeonato liguero de Primera Federación. Por si no había quedado claro en sus declaraciones previas al duelo del pasado fin de semana frente al Arenteiro, Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, fue aún más directo este miércoles en sala de prensa. “Nosotros queremos pasar, pero, si me ponen en la disyuntiva de la Copa o la Liga, la elección es la Liga. ¿Ganar la Copa o ascender? Ascender. Así de claro”, afirmó con convicción el preparador blanquiazul en la previa de la eliminatoria a partido único frente al Granada.

Cervera, eso sí, puso por delante que la voluntad es la de “pasar”, aunque siempre con la relevancia de la carrera por el regreso a Segunda a la vista. “Sabemos que la Liga está ahí y que hay dos partidos seguidos fuera de casa muy importantes [visitas al Lugo y al Real Avilés]. Hay que terminar bien antes del parón de Navidad”, valoró.

Carrusel de cambios

De hecho, y aunque aseguró que quienes jueguen este jueves lo harán con la máxima atención en superar al cuadro nazarí, el míster avanzó novedades. Tantas como sean posibles. “Va a haber cambios en todas las posiciones en las que podamos ver a otro jugador diferente. En casi todas va a haber cambios, salvo donde no podamos hacerlo, como en los centrales y los laterales, pues el derecho repetirá [bien David, bien César] y los centrales también”, declaró Cervera. Gabri de Vuyst, mientras, “jugará en todos los partidos de la Copa”.

En el eje de la zaga, como reconoció el preparador, jugarán seguro Landázuri y José León, puesto que Álvaro González causa baja por “un problema en el pubis”. Tampoco estarán todavía Dani Fernández, quien aunque ha mejorado de su esguince de rodilla, arrastra todavía alguna pequeña “molestia”. Marc Mateu mejora, aunque necesita tiempo y, con Javi Pérez, hay malas noticias. El centrocampista “vuelve a estar de baja” porque, tras regresar al grupo, no se encontró bien y “los doctores lo han vuelto a parar”. “Hemos cumplido los plazos de los médicos. Él se puso a entrenar y notó una molestia. No notó lo mismo, fue mucho menos”, lamentó Cervera, que reconoció estar “desanimado” por el hecho de que los jugadores que se han lesionado hasta ahora, aunque muy pocos -fundamentalmente Mateu y Pérez- “no tengan un tiempo de recuperación más o menos normal” debido a complicaciones.

Javi Pérez, futbolita del CD Tenerife. / CDT

Un rival peligroso

Enfrente, sin los lesionados y con multitud de cambios, el representativo se va a encontrar a un Granada de superior categoría con “una de las mejores plantillas de Segunda División”, según el criterio de Álvaro. “Juegan muy bien al fútbol. No tienen los resultados que quisieran, pero juegan muy bien. Si tienen el día y están ágiles nos pondrán en un problema. Nos harán correr mucho. Nosotros intentaremos hacerles daño con nuestras armas. Es un partido difícil para todos porque es un equipo de superior categoría con jugadores con un pasado en Primera casi todos. El tipo de fútbol que practican es difícil de parar, aunque también es verdad que, si lo paras, les puedes hacer daño”. En un partido de “mucho desgaste” y de “mucha paciencia”, será clave que los visitantes no se pongan por delante para “poder jugar con cierta tranquilidad”.

La pérdida de público en el Heliodoro

Lo atractivo del rival, que los abonados accedan gratis y el precio de las entradas para el público general (9 euros en todas las gradas) parecen ingredientes suficientes para propiciar una buena entrada en el Rodríguez López. Puede que la mejor de la temporada en un momento en el que la tendencia empuja en la otra dirección. La asistencia al recinto capitalino ha descendido paulatinamente en los cuatro últimos partidos en la Isla. Cuestionado al respecto, Cervera reconoce “no tener ni idea” de cuál es el motivo. “A nosotros nos gustaría que el campo estuviese lleno, sabemos que en esta categoría no lo va a estar y me imagino que tengan sus motivos para no venir. Ojalá pudiésemos tener todos los días, pero no sé por qué. No tengo una explicación, no lo sé Cuando estás en el partido no lo notas mucho, pero sí que es verdad que cuando sales al campo notas cuando hay más o menos gente y eso lo comentas”.

La afluencia de público al Heliodoro esta temporada. / El Día

Cuenta con Calavera

Con el mercado de enero a la vista y la posibilidad de aligerar una plantilla que el entrenador ya ha calificado como “demasiado larga”, el nombre de Josep Calavera volvió a estar sobre la mesa. Apenas está participando y ya se le relaciona con equipos de la categoría. Cervera, atención, no quiere que salga. “Lo tengo como uno más, como un muy buen profesional. Está en una situación incómoda porque él viene de Segunda y está jugando menos de lo que esperado, pero no tengo ninguna queja con él. Si el club me preguntara, no es uno de los jugadores que diría que tiene que salir. Si él quiere salir porque quiere jugar más... no me opongo a las cosas que quieren los jugadores en algunos sentidos. Cuando no está jugando, cuando está incómodo, pues hay que ayudar al futbolista. Sin embargo, si hay que hacer una lista [de prescindibles], ya te digo yo que por mi parte no estaría”, concluyó.