1.799 partidos de historia del Heliodoro Rodríguez López

El consejo de administración casi al completo –con la única excepción de Rayco García– y varios ilustres de la institución como David Amaral, Quique Medina, Carlos Ruiz o José Juan Gutiérrez participaron ayer del tributo que rindió el CD Tenerife a quienes hicieron posible la construcción de su ya centenario Stadium, inaugurado en julio de 1925 con un amistoso entre el equipo blanquiazul y el Marino. Acudieron representantes o herederos de todas aquellas personas que, a través un proceso muy participativo, lograron con su esfuerzo económico que una obra clave para Santa Cruz y la Isla empezara a andar. Desde entonces y hasta la fecha, el Rodríguez López ha albergado un total de 1.799 partidos oficiales. El 1.800 será mañana, con un gran botín en juego: el pase del representativo a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y el premio de traer a un Primera al coliseo blanquiazul.

El Heliodoro vivirá otra efeméride relevante el próximo 3 de enero, fecha en la que se cumplirán 100 años de su primer compromiso oficial, que el primer equipo blanquiazul ganó por 2-0 al Puerto Cruz, en la primera jornada de una liga insular con siete equipos disputada a una sola vuelta.

Reconocimiento a los impulsores de la construcción del Stadium. | M. P.

Desde entonces, el CD Tenerife hizo frente a otros 1.798 encuentros de competiciones insulares, regionales, nacionales e internacionales que colocaron el contador a un paso de las 1.800 comparecencias en su coliseo, que se cumplirán este jueves (21:00 horas) en la cita frente al Granada CF, correspondiente a la segunda ronda de la Copa SM el Rey.

La trayectoria del representativo en el primitivo Stadium —desde 1950 con su denominación actual— se resume, estadísticamente hablando, en 1.036 victorias, 443 empates y 320 derrotas. Marcó 3.360 goles (con Antonio Pedrero encabezando la lista de anotadores en la plaza) y encajó 1.637. Y aunque pueda parecer extraño, en 89 ocasiones actuó en su condición de equipo visitante, pues, sobre todo durante la primera mitad del siglo pasado, también fue la casa de otros clubes tinerfeños.

Un veterano aficionado sigue el discurso de Felipe Miñambres, presidente del club. | MARÍA PISACA

Si un ilustre como Arocha pasó a la historia temprana del recinto de la avenida de San Sebastián, el honor de ser el pichichi del Heliodoro Rodríguez López después de los 1.800 que se cumplen esta semana le corresponde a Antonio Pedrero, El Loco (1930-2007), apodado así por «correr como un loco» en todos los partidos, buscando balones imposibles y peleando contra defensas pobladas. Sus 121 goles en las 12 temporadas que defendió los colores blanquiazules –ocho de ellas también como mejor artillero del Estadio– superan los 90 de Julio Alonso Arribas, Julito (1930-2013) y dobla los de Bernardino Semán (1910-1943), quien cierra el podio con los 59 aciertos que firmó en sus ocho temporadas.

Nadie jugó más partidos oficiales en el Heliodoro Rodríguez López que Alberto Molina (Las Palmas de Gran Canaria, 1943). El eterno capitán blanquiazul disputó 205 de sus 413 encuentros ante un público que siempre le tuvo un respeto reverencial. Le sigue en el escalafón Aitor Sanz, con 200 tras el CD Tenerife-CD Arenteiro del sábado pasado.