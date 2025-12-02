El once que dibuja Cervera para el siguiente reto del CD Tenerife en la Copa del Rey

La Copa del Rey se presenta como una ventana abierta para la reivindicación y el lucimiento de los futbolistas menos habituales para el CD Tenerife. Todo lo que no sea apostar por los Gabri de Vuyst, Álvaro González, Juanjo o Calavera sería una mayúscula sorpresa. En cuanto a los dos últimos, su titularidad en la sala de máquinas permitiría dar descansos a los futbolistas con mayor sobrecarga de minutos en el torneo liguero y, de paso, cuidarlos también ante la recta final de la primera vuelta, con un exigente partido de liga en apenas 72 horas (ante el Lugo) y luego dos compromisos más (frente a Avilés Industrial y Ponferradina) antes de llegar al parón.

Sin opción a hacer dos onces

Pese a su evidente afán por aprovechar la competición del KO para hacer rotaciones, Cervera no puede alinear en la Copa un once completamente diferente al de los últimos partidos ligueros. No solo porque sería muy arriesgado apostar por una formación sin ninguna continuidad, sino también porque hay demarcaciones donde apenas tiene alternativas. En los laterales, hay en nómina ahora mismo tres futbolistas (César, David y Zoilo)para dos puestos, así que uno de ellos se quedará sin descanso. Exactamente lo mismo ocurre en el eje de la retaguardia, con tres nombres (Álvaro González, Landázuri y Léon)a falta de poder sumar a uno más (previsiblemente Agüero) en la ventana invernal. A estas alturas de semana parece claro que jugarán ante el Granada tanto Zoilo como Álvaro, que son los dos que menos rodaje han teligo en liga.

Bajo palos

La Copa es y seguirá siendo la competición de Gabri de Vuyst. Es el torneo que permite probar al arquero proveniente de la cantera y recompensar su buena actitud y trabajo diario en los entrenamientos. Además, conviene tenerle activo y darle pruebas de nivel por si en algún momento hiciera falta su concurso en Primera Federación por lesión o sanción de Dani Martín, cuya titularidad en liga no se discute. El arquero asturiano es el único componente del plantel que ha disputado todos los minutos de todos los partidos. Yde momento, está rindiendo incluso por encima de las expectativas, hasta el punto de que se convertido en un auténtico coleccionista de porterías a cero. Lleva nueve.

Los que menos juegan

La Copa se perfila como el escaparate perfecto para el dueto Calavera-Juanjo en el mediocampo, pero también para otros nombres como Cris Montes, Maikel Mesa o Noel Pérez, que figuran entre los futbolistas del representativo menos utilizados por Cervera. El caso del gallego es extrañísimo, por cuanto ha jugado la mayoría de partidos, pero todos con el rol de revulsivo y en muchos casos sin margen suficiente para mostrar todo su repertorio. Mesa, que ya se ha estrenado como goleador, aún ansía la primera de sus titularidades.

Las bajas

El margen de maniobra para hacer cambios sería más considerable si Cervera pudiese recuperar a tiempo a alguno de los hombres que tiene entre algodones. Pero aún faltan varias semanas para tener de vuelta a Marc Mateu, que tuvo que parar tras una lesión de diagnóstico fallido y recuperación lenta, que podría extenderse más allá de las vacaciones de Navidad. Javi Pérez ya toca balón y pudo vérsele el viernes pasado con el grupo, pero parece pronto para darle minutos; y Dani Fernández sí que está cerca de reaparecer, si bien no está aún para darle galones de titular, que sí tuvo en el anterior partido de Copa.

Descansos

En el duelo de la primera ronda contra el Alcalá, Cervera optó por dejar fuera de la convocatoria a los jugadores más necesitados de descanso, entre ellos Aitor Sanz o Enric Gallego. También por su edad, son jugadores a los que el cuadro técnico quiere proteger y cuidar para el gran objetivo de la temporada, que es el ascenso. Para mañana, se da por seguro que no serán titulares. El madrileño ya suma más de 1.000 minutos en liga, lo mismo que De Miguel, Landázuri, Nacho Gil, David y el portero Dani.

La Copa tiene premio

Por su condición de equipo de Primera RFEF, al Tenerife le conviene tomarse la Copa más en serio que en temporadas pretéritas. Ya solo su pase a dieciseisavos comporta un premio económico notable: 42.000 euros. Que vendría acompañado de otro todavía mayor, la taquilla por recibir a un club de Primera (podría ser de los muy grandes)en caso de victoria ante un Granada que también presentará su cara B en el Heliodoro Rodríguez López.