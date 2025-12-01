Loïc Williams: «Estoy orgulloso de haber dejado un buen dinero al club que apostó por mí»

El CD Tenerife apenas pagó 5.000 euros, por su traspaso, al Atlético Paso. Una apuesta personal de Jony Vega que trajo una plusvalía tan inesperada como necesaria. Solo unos meses después, el Granada CF decidió pagar por Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés (Valencia, 7 de enero de 2002) y llevárselo a sus filas para que fuese un futbolista de referencia. Ya lo es. En vísperas de volver al Heliodoro Rodríguez López para el partido copero del jueves, conversa con EL DÍA y habla por vez primera de aquel traspaso que le cambió la vida. Espera un buen recibimiento si le toca jugar. No hay motivos para lo contrario.

¿Cómo le va por Granada?

Muy bien, la verdad. Aquí soy muy feliz desde el mismo día que llegué.

Jugó 21 partidos con el primer equipo del Tenerife cuando en realidad llegaba con ficha del filial y sin un puesto seguro con los mayores. ¿Qué recuerda de su temporada en la Isla?

Fue un año increíble para mí, y muy importante para mi carrera. La espinita que se me quedó fue no haber marcado algún gol en el Heliodoro y así poder celebrarlo ante nuestra gente. La afición siempre me trató con mucho respeto y de manera espectacular. Ese es mi mejor recuerdo.

¿Cómo vivió el sorteo de esta eliminatoria? ¿Cómo se enteró de que le tocaría volver a la Isla?

Vimos el sorteo todos los compañeros juntos en la Ciudad Deportiva, después de entrenar. Yo les hice el comentario de: «Ojalá que nos toque el Tenerife». Luego ya fueron saliendo las bolas y ya dije: «Va a tocar, va a tocar...». Y tocó.

Entonces, entiendo que sus preferencias estaban claras.

Sí, sí [ríe]. Le tengo mucho cariño al club, a la gente y a la afición de allí. Quería volver a la Isla y ahora va a ser posible.

«Llegué al Tenerife con ficha del filial, pero con un plan en mi cabeza que se cumplió a rajatabla»

Aquí se afronta el duelo del jueves como una oportunidad muy importante. Un triunfo daría al Tenerife la oportunidad de recibir a un Primera División, y además con serias opciones de que sea uno de los cuatro grandes. ¿También el Granada se toma en serio esta competición?

Sí, claro. Aquí se toma la Copa del Rey como la competición oficial que es. Aquí en el Granada todos los partidos se consideran importantes, y lo afrontaremos igual que si fuera uno de liga.

Hablemos de sus días de blanquiazul. ¿De qué se acuerda?

Recuerdo la pretemporada con mucho cariño, cuando el míster [Asier Garitano] iba mostrándome su confianza y empezaba a contar conmigo. Ya entonces me sentía como uno más. Me acuerdo también del debut, de los momentos de felicidad por tener un poco de continuidad... pero como le decía antes, me acuerdo sobre todo de la afición y del cariño que me dispensó desde el primer momento. Estoy muy agradecido y honrado por el trato que tuvo conmigo la gente de Tenerife y del Tenerife.

¿Mantiene el contacto con muchos compañeros de aquel Tenerife? ¿A quién le hace más ilusión reencontrarse en el partido de este jueves?

Sí, sí. Tengo muchos buenos compañeros allí a los que aprecio, y con los que mantengo el contacto. Sobre todo con Alassan, que hablamos de vez en cuando, cada vez que podemos. Lo hicimos el día del sorteo, bromeamos por el cruce... y tenemos muchas ganas de vernos. Luego en el filial también le tengo mucho cariño a Jesús Belza, pero en general a todos. Tuve la suerte de coincidir con muchísimos buenos compañeros.

Cierto es que llega usted al Tenerife como un fichaje para el filial, pero siempre dejó clara su voluntad de asentarse pronto en el primer equipo. Cuando le firman procedente del Atlético Paso, ¿ya imaginaba que lo hacía para jugar con los mayores?

Al final yo tenía el plan en mi cabeza y no hacía otra cosa que pensar en cumplirlo a rajatabla. Desde que firmé, el verano entero me lo pasé entrenando por mi cuenta para tener esa oportunidad que finalmente me llegó, y que le agradezco al míster. Y luego es verdad seguí insistiendo y trabajando duro para no desaprovechar mis opciones cuando me diesen la posibilidad de jugar. Todo salió como yo había imaginado, así que muy contento. Fue una etapa que me marcó mucho, que me hizo crecer.

Se fue usted justo antes de que se diera la peor temporada de la historia reciente del club. ¿Cómo vivió en la distancia el descenso del CD Tenerife a Primera RFEF?

La verdad es que el descenso me dolió mucho. Seguí al Tenerife prácticamente todas las jornadas. Siempre que no me coincidía con un partido del Granada, lo veía y por supuesto deseaba que ganara. El Tenerife es un club histórico y se merece estar mucho arriba. Este año se está viendo lo que de verdad son, están líderes y ojalá logren el objetivo a la mayor brevedad posible. La Isla merece estar en el fútbol profesional.

No sé si también esta temporada ha tenido ocasión de ver al que este jueves será su rival. ¿Qué ha podido ver de su exequipo?

Sí que sigo al equipo cada vez que puedo, también por supuesto en Primera RFEF. Y si no logro verlo, al menos sí los resúmenes que se publican en las redes. Es un club al que le tengo mucho afecto y me alegro de que les vaya bien. Están haciendo un trabajo muy serio para volver a categoría grande cuanto antes.

«Venimos de un mal inicio, pero el equipo está muy serio y afrontará la Copa como si fuera liga »

Hábleme ahora de su equipo. ¿Qué Granada cree que nos vamos a encontrar en el partido del jueves? ¿Debe esperar el Tenerife un equipo muy distinto al que se ve en liga?

Al final, juegue quien juegue el plan es siempre el mismo. Aquí puede jugar cualquiera, eso lo tenemos clarísimo, y en cuanto a la forma de afrontar el partido, vaos a salir a muerte como en todas las jornadas. No creo que haya cambios en la mentalidad o en la actitud, que es la de ganar, ganar y ganar. No queda otra.

Comenzaron la competición con dificultades para ganar y anclados a la parte muy baja de la clasificación. Después de haber llegado las primeras victorias y haber salido de ahí abajo, ¿cree Loïc Williams que ya ha pasado lo peor para el Granada?

Es cierto que tuvimos un arranque negativo, pero esa dinámica la hemos cambiado a través del trabajo y del esfuerzo. De los últimos diez u once partidos, hemos perdido solo uno. Sí pienso que lo peor ya pasó. Fue un mal inicio, pero el equipo está bien ahora, muy serio, y ha merecido ganar muchos de los partidos que ha empatado en liga recientemente.

Quería aprovechar la ocasión para preguntarle por el momento de su salida del Tenerife. ¿Cómo vivió esos días de incertidumbre y qué le pareció el desenlace, dejando en caja unos 600.000 euros cuando apenas le había costado 5.000 al Tenerife?

Al final fue mi primer traspaso importante, por así decirlo. Primero se empezó hablando con el CD Tenerife, luego llegaron también otras ofertas... Si yo salía, quería que fuese dejando dinero allí, que sabía que vendría bien por la situación en la que se encontraba el club en esos momentos. Al final se llegó a un buen acuerdo para todos y estoy orgulloso de haber supuesto una operación muy importante para el que era mi equipo.

¿Qué recibimiento espera el jueves si juega?

Por mi parte, afronto posibilidad del reencuentro con la gente y con la afición con la mayor de las ilusiones. Me hace una ilusión tremenda porque es volver adonde fuiste feliz. Seguro que será un momento de rescatar bonitos recuerdos y será especial la sensación de volver a pisar el Heliodoro.