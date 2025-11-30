El Heliodoro acoge su peor entrada de la temporada: la afluencia cae por cuarto partido seguido
Los 10.826 espectadores que acudieron al duelo entre Tenerife y Arenteiro firmaron el registro más bajo del curso en casa para el representativo y ratificaron una tendencia a la baja
El Heliodoro pierde fuelle. La asistencia al recinto capitalino cayó en el duelo de este sábado frente al Arenteiro a 10.826 espectadores, la peor entrada de la temporada en el recinto capitalino. En una jornada de lluvia en diversos puntos del Norte de la Isla o de Noche en Blanco en La Laguna bien podría ser razonable argumentar que la baja afluencia de público al templo blanquiazul es meramente una excepción. Nada más lejos de la realidad, es una tendencia que ya amenaza con bajar de los 10.000 aficionados. El Heliodoro, de hecho, perdió público por cuarta jornada consecutiva.
Ya se barruntaba antes incluso del inicio del duelo. Sin colas a la entrada de la capital y con poco ambiente en los aledaños el estadio. No llovía –inclemencia meteorológica que merma siempre la afluencia de aficionados a la infraestructura de la avenida San Sebastián. Para cuando los futbolistas de Tenerife y Arenteiro abandonaron el césped al concluir su calentamiento, la palabra «Tenerife» del anillo superior de la Grada de San Sebastián se leía casi por completo.
Menos público que abonados
No pintaba bien y, pese al empujón final, se cumplieron las quinielas más pesimistas. 10.826 fieles acudieron a la llamada de un Tenerife con 13.548 abonados y cuyo último resultado en casa había sido 4-0 frente al Celta B. También ganaron los de Cervera en Getxo (1-4). Líderes de Primera Federación, el motivo de la merma en la cifra de aficionados no puede ser cuestión de resultados.
El Tenerife encadena ya cuatro partidos consecutivos perdiendo apoyo como local. De los 14.095 birrias que acudieron a animar su equipo contra el Zamora (victoria por 3-1), a los 13.541 que lamentaron la derrota frente al Unionistas de Salamanca y los 12.799 que se desesperaron con los suyos en el 0-1 ante el Athletic. El montante bajó también contra el Celta Fortuna, aunque aquella tarde hubo final feliz. El mejor día, por cierto, fue el del Mérida en la Jornada 2, cuando 14.201 gargantas celebraron con entusiasmo un 3-0 en el que brilló Jesús de Miguel.
En Copa, el posible vuelco
Con el duelo contra el Arenteiro confirmando una tendencia a la baja, a la vista asoma el duelo copero contra el Granada. Un jueves a las 21:00 no parece el emplazamiento idóneo para una respuesta masiva, pero el rival es de superior categoría, los abonados entrarán gratis y el público general solo pagará 9 euros. El premio, si hay alegría, sería recibir a un Primera División en la Isla.
La preocupación, no obstante, se relativiza si se mira alrededor. El Tenerife, gigante en la tercera categoría nacional, arrasa si se compara con los demás. Así, los 10.826 espectadores que acudieron al Heliodoro en entrada más floja del curso hasta la fecha, no cabrían en 17 de los 20 estadios del Grupo 1. Al margen del Rodríguez López, solo el Romano José Fouto (Mérida) y La Malata (Ferrol), con 14.600 y 12.043 butacas, respectivamente, pasarían el corte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen en Tenerife a un padre que intentaba huir dejando a su hijo en la isla
- Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- Santa Cruz se despide para siempre del carril bici del centro: estará permitido el aparcamiento entre las 18:00 y las 8:00 horas
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches