El Heliodoro acoge su peor entrada de la temporada: la afluencia cae por cuarto partido seguido

El Heliodoro pierde fuelle. La asistencia al recinto capitalino cayó en el duelo de este sábado frente al Arenteiro a 10.826 espectadores, la peor entrada de la temporada en el recinto capitalino. En una jornada de lluvia en diversos puntos del Norte de la Isla o de Noche en Blanco en La Laguna bien podría ser razonable argumentar que la baja afluencia de público al templo blanquiazul es meramente una excepción. Nada más lejos de la realidad, es una tendencia que ya amenaza con bajar de los 10.000 aficionados. El Heliodoro, de hecho, perdió público por cuarta jornada consecutiva.

Ya se barruntaba antes incluso del inicio del duelo. Sin colas a la entrada de la capital y con poco ambiente en los aledaños el estadio. No llovía –inclemencia meteorológica que merma siempre la afluencia de aficionados a la infraestructura de la avenida San Sebastián. Para cuando los futbolistas de Tenerife y Arenteiro abandonaron el césped al concluir su calentamiento, la palabra «Tenerife» del anillo superior de la Grada de San Sebastián se leía casi por completo.

Los números de la asistencia al Heliodoro Rodríguez López hasta ahora en la temporada 25/26. / El Día

Menos público que abonados

No pintaba bien y, pese al empujón final, se cumplieron las quinielas más pesimistas. 10.826 fieles acudieron a la llamada de un Tenerife con 13.548 abonados y cuyo último resultado en casa había sido 4-0 frente al Celta B. También ganaron los de Cervera en Getxo (1-4). Líderes de Primera Federación, el motivo de la merma en la cifra de aficionados no puede ser cuestión de resultados.

El Tenerife encadena ya cuatro partidos consecutivos perdiendo apoyo como local. De los 14.095 birrias que acudieron a animar su equipo contra el Zamora (victoria por 3-1), a los 13.541 que lamentaron la derrota frente al Unionistas de Salamanca y los 12.799 que se desesperaron con los suyos en el 0-1 ante el Athletic. El montante bajó también contra el Celta Fortuna, aunque aquella tarde hubo final feliz. El mejor día, por cierto, fue el del Mérida en la Jornada 2, cuando 14.201 gargantas celebraron con entusiasmo un 3-0 en el que brilló Jesús de Miguel.

En Copa, el posible vuelco

Con el duelo contra el Arenteiro confirmando una tendencia a la baja, a la vista asoma el duelo copero contra el Granada. Un jueves a las 21:00 no parece el emplazamiento idóneo para una respuesta masiva, pero el rival es de superior categoría, los abonados entrarán gratis y el público general solo pagará 9 euros. El premio, si hay alegría, sería recibir a un Primera División en la Isla.

La preocupación, no obstante, se relativiza si se mira alrededor. El Tenerife, gigante en la tercera categoría nacional, arrasa si se compara con los demás. Así, los 10.826 espectadores que acudieron al Heliodoro en entrada más floja del curso hasta la fecha, no cabrían en 17 de los 20 estadios del Grupo 1. Al margen del Rodríguez López, solo el Romano José Fouto (Mérida) y La Malata (Ferrol), con 14.600 y 12.043 butacas, respectivamente, pasarían el corte.