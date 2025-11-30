Guerra en los tribunales: Garrido, Achi, Concepción y Conrado, citados en los juzgados el 26 de abril de 2026

La guerra entre algunos de los principales accionistas del CD Tenerife aterriza en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz ha señalado para el 26 de abril de 2026, a las 9:30 horas, la audiencia previa sobre lo acontecido en la histórica Junta General de Accionistas de diciembre de 2024, en la que los accionistas locales del sindicado (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González) propiciaron con su abstención un cambio de timón en la gestión del representativo y dejaron sin mando al aún máximo accionista de la institución, José Miguel Garrido. Aquel día fueron depuestos de sus cargos como administradores los dos lugartenientes del inversor madrileño, Santiago Pozas y Juan Guerrero; y asumió el control Rayco García Cabrera. No obstante, en un inesperado giro de guion, fue éste último quien posteriormente se alió con Garrido para dejar fuera de juego a Concepción y compañía. De este modo, es el empresario de Santa Úrsula quien rige en la actualidad los designios de la sociedad anónima. Lo hace con la anuencia de Garrido desde Londres.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirman a EL DÍA que el procedimiento de abril será «en audiencia pública», es decir, de libre acceso. Con dicha figura, se permitirá el acceso a la sala a medios de comunicación y público en general hasta que se complete el aforo. Estas mismas fuentes anticipan que en esta fase de la instrucción se determinará si se solicitan nuevas pruebas, si hay acuerdo, se archiva o se sigue adelante con la apertura de juicio.El pleito en cuestión lo abrió Garrido. La misma noche en la que se vio desposeído del poder mantuvo una llamada telefónica con Rayco García en la que le advirtió que aquello «no iba a quedar así». Lo siguiente por parte del accionista madrileño fue solicitar la convocatoria de una nueva Junta General Extraordinaria, que tuvo lugar dos meses más tarde.

Pacto secreto

En este tiempo, el primer máximo accionista y el segundo pudieron alcanzar un acuerdo –no admitido públicamente por ninguna de las partes– que neutralizó casi cualquier margen de maniobra para los empresarios locales, que sufrieron en sus carnes la eliminación de sus hombres de confianza en el consejo. «Y no quedó ninguno», publicó con sarcasmo Garrido vía Whatsapp, la plataforma que ha utilizado durante este tiempo para expresarse y emitir sus opiniones.

A estas medidas adoptadas por el madrileño, quien optó por acercarse a Rayco para poder pagar con la mismas moneda a los que eran sus socios, se unió la demanda presentada por sus abogados ante los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, escenario que las partes habían acordado como el fuero donde dirimir las diferencias que pudieren surgir tras el pacto que suscribieron ante notario para repartirse el control del CD Tenerife, y que expira en 2028 aunque en la práctica ya esté roto. Garrido, evidentemente ya sin ningún afán por recuperar la administración del club, centra sus esfuerzos en ganar esta contienda judicial a los que eran sus compañeros de viaje.

El empresario madrileño, en nombre de su empresa Eolus Capital, reclama a Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González una cantidad de 14.594.173 euros por «lucro cesante y daños y perjuicios». A su vez, los tres inversores locales han optado por la vía de la reconvención. Es decir, aprovechar el cauce abierto por la vía civil para realizar sus pertinentes reclamaciones a Garrido, ya que creen que fue él quien quebró el pacto. Primero, por las propias decisiones que adoptaron sus lugartenientes mientras estaban en el club;y segundo, por el sentido de sus votaciones para favorecer a Rayco García en las últimas asambleas.

José Miguel Garrido, junto a Paulino Rivero. / E. D.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la vista de abril tiene una importancia crucial para evaluar los derroteros que seguirá la causa, en la que se juegan mucho sus grandes protagonistas. «Será un pequeño juicio oral previo al definitivo», revelan estas mismas fuentes, que adelantan que el procedimiento programado para el año próximo consistirá «en una pequñea vistilla en la que se depurarán cuestiones procesales y, a continuación, se abre plazo para dictar fecha para el juicio oral».

Vista pública

En este sentido, llama la atención que sea una vista pública, por cuanto permitirá que cualquier socio o simpatizante del club pueda acercarse para conocer las posiciones de los accionistas protagonistas, aunque lo natural en estos casos es que opten por no acudir; y sí lo hagan sus respectivos letrados. De hecho, Garrido no pisa la Isla desde hace más de un año. Lo hizo en plena crisis de resultados y cuidándose de no ser visto a su salida de Los Rodeos. Su última toma de contacto con el equipo blanquiazul fue en Córdoba, con una estruendosa charla con los que entonces eran futbolistas del Tenerife, ante los que se expresó de forma ruda y perdió los papeles, hasta el punto de romper un dispositivo electrónico que llevaba consigo uno de los jugadores.

Los conflictos extradeportivos vuelven a tomar protagonismo en un momento que era de paz institucional y deportiva, con el equipo líder y ajeno a estos rifirrafes entre accionistas. Recientemente se ha conocido el pacto extrajudicial para evitar un conflicto con el exconsejero Pozas; y para el 22 de diciembre está fijada una nueva junta general de accionistas.