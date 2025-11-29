Álvaro Cervera, "contrariado" pese a la victoria del Tenerife: "No debimos pasar esa angustia al final"

Álvaro Cervera concluyó «contrariado» pese a la victoria del CD Tenerife frente al Arenteiro. No se trató solo de sus gestos en la banda durante el segundo tiempo ni de su gesto torcido en sala de prensa. El entrenador, de hecho, no tuvo problema en reconocer que su equipo no había estado bien. «Acaba de terminar el partido y sigues un poco caliente. Lo hemos jugado mal porque nos equivocamos. El fútbol es más de errores que de aciertos, pero hay situaciones... la primera jugada de la segunda parte éramos tres contra uno y la tiramos fuera. Por eso estoy contrariado. No debimos pasar esa angustia al final contra un equipo que no ha generado», reflexionó para justificar su insatisfacción pese al exitoso desenlace del compromiso.

En un partido «feo» e «impreciso», que no fue «bonito» ni para el cuerpo técnico ni para los aficionados, el Tenerife sí consiguió llegar al área rival durante la primera parte, «pero remates, pocos». «En la segunda, nos ha costado muchísimo. Muy imprecisos y con poco desborde», lamentó el míster.

Motivos del retroceso

Cervera trató de explicar el motivo por el que al representativo se le atascan los duelos en el Rodríguez López frente a equipos de la zona baja. Incluso cuando gana, como este sábado. «Mi idea es que en estos partidos tienes que conseguir que no te tiren y que su portero intervenga en las situaciones que tienes. Son partidos en los que no sabes por qué. Lo bueno es que antes los perdíamos y esta vez no. Hay que analizar el partido porque no está bien jugado», reconoció el preparador. «En la segunda parte... es que no podemos jugar solo en el centro del campo, sino a su espalda, y no hemos sido capaces», lamentó tratando de encontrar motivos al paso atrás de los suyos en los segundos 45 minutos.

En el apartado táctico, el Arenteiro puso de su parte para incomodar a los locales con un cambio de dibujo a la vuelta de vestuarios. «En la primera parte han estado en 5-4-1 cuando defendían. Perdiendo pasaron a dos puntas y nosotros no conseguíamos mover la pelota. No conseguimos dividir y obligarles a correr para atrás. El Arenteiro no me parece un mal equipo, pero en esta categoría quizá se necesite algo más, como algún futbolista que haga goles. Si no, lo de hoy les pasará otros días», expuso el preparador.

La Copa, a la vuelta de la esquina

Con el duelo copero frente al Granada en apenas unos días, la hipótesis de un despiste por la visita nazarí a la Isla se barajó como opción para comprender el retroceso del cuadro insular, pero el míster no compró la idea. «Yo creo que los jugadores no han pensado en la Copa porque solo íbamos ganando 1-0, no estaba acabado. Ellos han ido hacia arriba y había que jugar a su espalda, pero no había manera. No tiene nada que ver con la Copa. Igual hemos tenido miedo de que antes perdíamos estos partidos».

Fabricio celebra su gol al Arenteiro. / Arturo Jiménez / t

Fabricio, Aitor Sanz y Maikel Mesa

En lo positivo, el tanto de Fabricio, que se suma al de Aitor Sanz el pasado fin de semana. Se celebra porque «los goles de segunda línea son importantes». «Tenemos a un buen sacador, Nacho, y gente potente arriba. Estos partidos a veces los ganan este tipo de jugadores», expresó Cervera.

Con participación por tercera semana consecutiva, Maikel Mesa entra ahora en los planes del entrenador, que «nunca» lo llegó a ver mal. «Siempre lo he visto como a un buen profesional y a un buen compañero», concluyó Cervera.