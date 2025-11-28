El Tenerife recibe al Arenteiro: contra los pequeños vale lo mismo y cuesta más

El gigante contra el pequeño. El equipo de una Isla contra el de un pueblo. El rico contra el pobre. El primero contra el último. El CD Tenerife recibe (este sábado a las 17:30) en el Heliodoro Rodríguez López al Arenteiro en un duelo de máximo favoritismo para los insulares, quienes tienen asegurado el primer puesto suceda lo que suceda en el fin de semana del Grupo 1 de la Primera Federación. La escuadra blanquiazul, no obstante, está obligada a un triunfo que le permita, como mínimo, mantener su ventaja respecto al segundo clasificado, ahora mismo el Celta Fortuna con cuatro puntos menos (24 de los celestes por los 28 del equipo de Álvaro Cervera).

En el enfrentamiento, un choque de contrastes en los que el representativo sale siempre victorioso, los pupilos de Cervera encuentran precisamente la trampa en su incuestionable superioridad. A este Tenerife, el de la 25/26, le cuesta deshacerse de los equipos de la zona baja. No es el cliché histórico que señala al combinado tinerfeñista como aquel club hermano y solidario que resucita a cuantas almas en pena se encuentra por su camino deportivo. Tampoco es cuestión de excesiva confianza que se convierte en relajación. Ni siquiera de ansiedad por tener que ganar mucho y bien de forma sistemática en una categoría en la que los isleños son gigantes.

Una cuestión de estilo

Se trata del juego. Del estilo. Solvente y eficiente cuando visita plazas complicadas (estuvo firme en La Malata contra el Ferrol y aplastó al Castilla en el Di Stéfano en solo 45 minutos), demoledor en casa contra equipos valientes (lo fue el Mérida, que ya perdía a los 11 minutos, y también el Celta Fortuna, que encajó antes de que se hubieran alcanzado 50 segundos) y excelente gestionando ventajas (ha ganado siempre que se ha puesto por delante), el Tenerife brilla contra los mejores porque ataca con más espacio y castiga los errores ajenos, pero se atasca contra los pequeños porque, hasta ahora, le cuesta hacer daño a los equipos que juntan mucha gente por detrás de la pelota o, simplemente, centran todos sus esfuerzos en incomodar a los de Cervera.

El técnico, de hecho, reconoce afrontar la contienda «con cautela» porque al Rodríguez López han venido «equipos de abajo» que han sido capaces de «hacer daño» al cuadro local. El Unionistas, penúltimo cuando ganó por 0-2 en el recinto capitalino en la octava jornada, y el Bilbao Athletic, antepenúltimo cuando lo hizo en la undécima, son los ejemplos. Dos derrotas que al Tenerife, mejor visitante del grupo con mucha diferencia, le convierten, por ahora, en un local mediocre (noveno sobre el total de 20).

Con el tándem Gallego-De Miguel de nuevo innegociable y la defensa fija, Cervera deberá elegir si mantener a Aitor Sanz y Fabricio en la medular, mientras que Nacho Gil es fijo por la izquierda y Alassan el dueño el perfil derecho. Pinta a pocas novedades.

El Arenteiro, con bajas

En el Arenteiro, que estrenó técnico el pasado fin de semana (Jorge Cuesta dirigió por primera vez a su nuevo equipo en la derrota contra el Ourense por 0-2), causan baja por sanción David Ferreiro y Lluís Llácer. Los gallegos son el equipo menos goleador del Grupo (ocho), pero no encajan demasiado (15 dianas en contra). Los gallegos no ganan desde la tercera jornada y suman cinco derrotas en los seis últimos partidos.