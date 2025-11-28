Doble L para el eje de la defensa

Con L de liderazgo se escribe el momento actual de la defensa del CD Tenerife, ahí donde se han hecho inamovibles José León y Anthony Landázuri. Madrileño y ecuatoriano han disipado las dudas que inicialmente llegó a albergar Álvaro Cervera respecto al eje de la retaguardia, algo que el míster blanquiazul expresó públicamente en algunos momentos del tramo inaugural de este curso. Desde hace cuatro semanas, León y Landázuri juegan juntos; y no parece que haya ahora motivos para el cambio.

Con cuatro titularidades consecutivas, este tándem se impone a cualquier otra combinación, aunque la realidad es que tampoco hay muchas variantes donde elegir. El fichaje al cierre del mercado de Javi Pérez para el mediocampo obligó a prescindir de una pieza de las que ya estaban en nómina, y así fue como se forjó la no inscripción del argentino Facundo Agüero, llamado a ser el cuarto central del grupo en cuanto se produzca la reapertura del mercado. A día de hoy, es la opción más plausible para reforzar el plantel y así satisfacer las demandas del entrenador, quien cree que los entrenamientos serían de mayor calidad si se ampliase el número de jugadores en esta posición, de momento solo tres.

El eje de la retaguardia blanquiazul comenzó con un dueto distinto al que reina ahora. Para la jornada inaugural fueron elegidos Landázuri y Álvaro González, sin duda el protagonista del fichaje con mayor impacto de los que se produjeron en verano por parte del representativo. «Es un jugador con mucha experiencia, y que puede aportarnos mucho», adujo el entrenador.

Landázuri, con el balón durante un entrenamiento. | / CDT

Ya a las primeras de cambio hubo algún resquicio para mudar el centro de la zaga, con la baja de Landázuri por paternidad, que cubrió León en Valdebebas. No obstante, el centroamericano volvió apenas siete días después. Hay que irse al partido posterior contra el Racing de Ferrol, también aspirante al ascenso, para encontrar el decisivo punto de inflexión. Álvaro causa baja por sanción y Cervera no recurre a experimentos extraños ni a combinaciones inesperadas. Elige a León, el recambio natural para cubrir la ausencia de González, y el madrileño responde a la perfección.

Tras salir de A Malata con portería a cero –en uno de los campos más exigentes del campeonato– y el liderato reforzado, es ahí cuando ya Cervera decide quedarse con el dúo de la doble L, que no había probado en ningún momento en la Liga ni en la Copa del Rey. La elección para Ferrol vino para quedarse, y así ha sido como estos dos futbolistas han sobrevivido a derrotas inesperadas (como la del Heliodoro frente al Bilbao Athletic) y resistido al tiempo. Van cuatro semanas consecutivas coleccionando titularidades, y de paso, casi la totalidad de los puntos en litigio. Con León y Landázuri, el equipo rubricó dos porterías a cero, el mejor partido de la temporada (ante el Celta Fortuna, segundo clasificado) y, más recientemente, el primer triunfo conseguido esta temporada en el campo de Gobela sobre la hierba sintética del Arenas.

La Copa del Rey y el muy atractivo duelo ante el Granada abrirá el abanico de oportunidades y combinaciones. Por lo pronto, parece seguro que uno de los titulares en liga tendrá que repetir. De momento, el reparto de titularidades está así: ocho veces jugaron juntos Álvaro González y Landázuri, en cuatro oportunidades lo hizo el ecuatoriano con León; y en dos, éste último con Álvaro.