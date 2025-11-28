Álvaro Cervera no se fía del colista Arenteiro: "Han venido equipos de abajo y nos han hecho daño"

Álvaro Cervera no se fía del Arenteiro. O del Tenerife. Apenas unas horas antes de que el líder de la categoría reciba en su casa al último, el técnico del representativo insular reconoce que, “por la experiencia” acumulada esta campaña, hay margen para la duda: “Hemos estado en buena época y han venido equipos de abajo y nos han hecho daño. El Arenteiro va a ser complicado. La trayectoria que llevamos es buena, pero este partido será diferente. Estos equipos a veces nos complican la vida y vamos con cautela”, señaló el entrenador en referencia a los traspiés en la Isla contra el Unionistas y el Bilbao Athletic.

Bajas de Dani, Pérez y Marc Mateu

El técnico, para empezar, apuntó que Javi Pérez “todavía no está recuperado”, aunque este viernes completara la parte inicial del entrenamiento. Tampoco cuentan para este fin de semana Marc Mateu, que continúa evolucionando en la recuperación de su lesión de tobillo, ni Dani Fernández. El canterano, eso sí, es el que “mejor pinta tiene para reincorporarse pronto”.

Con la Copa del Rey a la vista -el Granada visita la Isla el próximo jueves- Cervera lo tiene claro. Prioridad máxima a la Liga, que es “lo importante”. “El partido de mañana lo afrontamos como si no hubiera otro después y el de Copa sí lo afrontaremos pensando en que hay otro luego”, verbalizó el técnico para dar fuerza a su mensaje. Habrá rotaciones frente al cuadro nazarí.

A vueltas con el 4-4-2, y la presencia de Enric Gallego y Jesús de Miguel en la doble punta (el madrileño reconoció esta semana que se siente más cómodo cuando juega junto a Enric), el preparador tinerfeñista no quiso adelantar su decisión para esta semana para no dar “una pequeña ventaja” al rival. Con dos nueves, matizó el míster, el equipo ha sido “más resolutivo”. En cualquier caso, existe la duda, pero no hay debate. “Los equipos juegan con uno o dos puntas”, eso es todo. “Sí es cierto que cuando Enric y De Miguel juegan juntos son más productivos que cuando juega uno solo”.

Ulloa, similar al resto

En el capítulo de nombres propios, el entrenador expuso que el pujante Ulloa no es tan distinto al resto de centrocampistas, como Aitor Sanz, Fabricio o Juanjo Sánchez. “No creo que el equipo vaya a cambiar por el centro del campo, más bien según el día que tengan los de arriba. El tipo de centrocampistas que utilicemos no nos varía mucho la agilidad del equipo”, indicó el técnico para referirse al abanico de posibilidades que maneja en la medular.

Precisamente en la vanguardia destaca Nacho Gil. Por sus botas pasa buena parte del peligro ofensivo del Tenerife esta temporada. Esta semana, además, viene de coleccionar premios: MVP de la jornada 13, mejor gol y presencia en el once ideal. Su momento de forma es excelente y su relevancia altísima. “Ahora mismo, es muy importante. Es el jugador que más cosas hace. Marca goles, asiste, saca balón parado, puede jugar por fuera y por dentro... Hace la mayoría de cosas bien, donde lo pongas lo hace bien. Si algún día falta, por lo que sea, tendremos que mirar porque no hay un jugador que se le parezca a él en la categoría", resaltó en preparador.

Ulloa celebra su gol al Celta Fortuna. / Arturo Jiménez

Descanso a Aitor, ni ganando por 1-4

Eclipsado por el brillo de Nacho Gil, en la semana en blanco y azul ha destacado también Aitor Sanz. El capitán, goleador en Getxo, se convirtió en el segundo futbolista más veterano en ver portería en Primera RFEF (solo por detrás de Yuri) y, en declaraciones al pódcast oficial de la competición, insistió en que “con un ascenso” se iría “muy feliz” del fútbol. Cervera, que arrancó asegurando que apoyaría a su futbolista fetiche a hacer “lo que él quiera”, desveló una anécdota reciente para referirse a la confianza que tiene en el capitán. "Aitor Sanz no es nada diferente y eso es lo que lo hace bueno. Sabe lo que tiene que hacer en el campo y por eso todos los entrenadores confían en él, porque en lo que hace no falla. Sabes lo que Aitor te va a dar. Estos días me preguntaron por qué no lo quité en Getxo con el partido 1-4. Es que aun con 1-4 no me sale quitarlo. Cuando lo quitas algo pasa, que a lo mejor el equipo se descompensa. Es una bendición entrenarle”, celebró el preparador.

En la otra cara de la moneda está Calavera. Olvidado por el técnico en las últimas semanas, el centrocampista ni siquiera fue mencionado por Cervera cuando comparó a Ulloa con el resto de medios de la plantilla. Es el último de la fila. “Para mí, Calavera era el recambio natural de Aitor y es una pena. Empezó bien, entrena muy muy bien, pero futbolísticamente se quedó un poco. Sigo confiando en él, sigo pensando que es un jugador bueno, pero no hemos encontrado el acople al equipo, a lo mejor ha estado incómodo, no lo sé. Pero sigo confiando en él, aunque no esté rindiendo como todos esperábamos”, reflexionó el técnico mientras ladeaba la cabeza.