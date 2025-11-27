Cuándo juega esta jornada el CD Tenerife contra el Arenteiro: horario y dónde ver en streaming

El CD Tenerife afronta una nueva jornada de liga con la moral en lo más alto tras lograr tres puntos en el campo más complicado de la categoría, donde ningún equipo había conseguido ganar hasta ahora. El conjunto chicharrero continúa como líder del Grupo 1 de Primera Federación y quiere mantener la ventaja sobre sus perseguidores ante el último clasificado.

El Heliodoro Rodríguez López está preparado para animar al equipo de Álvaro Cervera, que parece haber recuperado las mejores sensaciones del curso. Los blanquiazules encadenan dos victorias de autoridad frente a rivales de gran nivel. La primera fue ante el Celta Fortuna, segundo en la clasificación, al que derrotaron con un contundente 4-0 hace dos jornadas.

En el último partido, el CD Tenerife se impuso por 1-4 al Arenas de Getxo en el Municipal de Gobela, un campo que es una auténtica fortaleza. El ataque tinerfeño logró derribar la defensa vasca para sumar otro triunfo que les permite alcanzar los 28 puntos, con los que siguen dominando la tabla.

El Arenteiro quiere romper su mala racha casi tres meses después

El Arenteiro, colista del grupo, busca frenar su mala dinámica después de acumular cuatro derrotas consecutivas. Los gallegos no ganan desde la tercera jornada, el 14 de septiembre, cuando vencieron 0-2 al CP Cacereño. Esa victoria, junto al 1-0 ante Unionistas en el debut liguero, son los dos únicos triunfos que han sumado esta temporada.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El partido CD Tenerife – Arenteiro comenzará a las 17:30 hora canaria (18:30 peninsular) este sábado 29 de noviembre. El duelo corresponde a la jornada 14 del Grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Heliodoro Rodríguez López.

Así puedes ver gratis el CD Tenerife – CD Arenteiro

El encuentro podrá seguirse a través de las plataformas oficiales que retransmiten la competición: Footballclub y LaLiga. Además, los clientes de Movistar Plus+ podrán ver este partido junto a otros nueve encuentros seleccionados de Primera Federación.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad del CD Tenerife y la última hora del partido.