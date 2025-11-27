Jesús de Miguel: «Con Enric Gallego me siento muy cómodo; lo hace todo fácil»

El sábado en Gobela volvió a marcar. ¿Entiende el gol como una cuestión de rachas?

Sí, por eso hay que estar tranquilos cuando el balón no entra. Sabemos que esto va por rachas y ahora me está tocando volver a marcar.

En alguna ocasión ha verbalizado la necesidad de «ajustar algunas cosas» en los partidos en casa. ¿Lo han hecho ya?

En casa tenemos que hacernos más fuertes y dejarnos pocos puntos. En las últimas semanas no estábamos siendo todo lo sólidos que no gustaría, pero creo que estamos trabajando bien y con la intención de coger otra vez el nivel y la forma que el equipo tenía al inicio, como ya vimos la última vez [ante el Celta Fortuna]. Este sábado habrá que estar serios también, no relajarnos y conseguir los tres puntos.

¿Conviene esta semana extremar las precauciones?¿Es el doble de peligroso este rival porque su trayectoria o su nombre puedan llevar a equívocos?

Ya hemos visto que en esta categoría, como te relajes un poco... lo pagas y te acaban ganando. Tenemos que dar el 100%de nosotros y salir a muerte, como hemos hecho en los últimos partidos. Así será más fácil encontrar el camino.

¿Miran mucho a la clasificación o procuran no fijarse demasiado?

Lo miras, pero lo principal es ir ganando y haciendo tu parte. Te vas satisfecho contigo mismo cuando haces las cosas bien y sacas adelante tus partidos. Si seguimos así, seguiremos líderes. Y eso es lo que cuenta:primero, cumplir nosotros;luego sí, claro que hay tiempo para mirar a los demás.

¿No ha cambiado nada respecto al anuncio que hizo a su llegada?Es decir, no marcarse una cifra de goles como deseo ni como objetivo.

Para nada, ya lo he dicho muchísimas veces. Lo importante es el trabajo en el terreno de juego. Si trabajo, sé que los goles van a llegar. Ya la vista está. ¿Un objetivo? Marcar todos los que pueda.

Y de cero a diez, ¿cuánto de contento está con la cifra de goles que ya lleva?

Estoy muy contento, la verdad. Espero que siga la racha por mucho tiempo, pero esto va por momentos. Te decía que la clave es estar tranquilos cuando pelota no entra;porque eso no significa que no vaya a marcar más veces y así es como he afrontado [la sequía o falta de goles]esta temporada. Yo sabía que si seguiría trabajando, todo llegaría.

¿Es un objetivo individual hacerse con el pichichi?

No, yo siempre pongo por delante al equipo. Creo que si el grupo va bien, todos lucimos y salimos favorecidos. Si como colectivo hacemos las cosas como debemos, individualmente todos tendremos nuestros registros. Yserán buenos, porque estamos ofreciendo un muy alto nivel en todas las facetas.

¿Se ve marcando goles a los 41 como Aitor Sanz?

Ojalá, ojalá... La ilusión y la entrega que tiene Aitor es una referencia para todos. Sentimos admiración al ver que a esa edad se puede seguir jugando. Es un ejemplo para cualquier futbolista, no solo en esta plantilla sino en toda la categoría.

Quería preguntarle también por otros nombres propios. Por ejemplo Calavera, al que conoce bien de su etapa en el Castellón y que no debe estar pasándolo nada bien en este momento.

Cala es un profesional con mayúsculas. Él sabe que si sigue trabajando y lo hace bien, la oportunidad le va a llegar. Lo único que puedo decirle es que estoy para lo que necesite. Su filosofía es parecida a la mía y sé que, tarde o temprano, volverá a jugar.

El fútbol tiene dos caras, pero entiendo que los malos momentos son los que más marcan.

Efectivamente. Los momentos malos te curten, te hacen más fuerte. Esto es fútbol y al final esos momentos malos te conducen a otros que pueden ser muy buenos. Es un poco lo que me ha pasado a mí; que me está tocando disfrutar ahora, pero momentos malos ya los tuve.

¿Y cree que seguirá Cervera apostando por dos delanteros?

Sí (ríe). Al final creo que estamos haciendo un buen trabajo y el míster lo tiene en cuenta. Ahora mismo está tocando jugar así, con dos delanteros, y lo que te puedo decir es que con Enric me siento muy cómodo jugando. Me lo pone muy fácil y soy feliz a su lado. Cuando el míster decida lo contrario, estaré contento también si es por el bien del equipo.

¿Sorprende más el rendimiento de Enric en la distancia corta que visto desde fuera? Además, se nota que hay mucha química entre ustedes.

Él crea y genera ocasiones por sí solo. Su lucha y su entrega, su afán de no dar un balón por partido supone mucho para el equipo. Y para los quse jugamos a su lado. Para mí es un referente dentro del grupo. Aprendo mucho y estoy muy contento por compartir delantera con él todas las veces que sea posible.

Esta semana el entorno ha estado entretenido con la votación del MVP que finalmente ha ganado Nacho Gil. ¿Se habla de eso en el vestuario o es un asunto que pasa desapercibido?

No. El equipo está centrado en el rendimiento colectivo. Lo miramos de pasada, pero tampoco se comenta mucho, si acaso para felicitar al compañero y llamarle ¡MVP, MVP! en plan coña. El grupo que hay es increíble, todos nos llevamos muy bien y luego eso se ve reflejado en el campo.

Hace algunas semanas hizo unas declaraciones en las que tranquilizó a la afición y clarificó que su futuro está en el Tenerife. ¿Puede seguir tranquila la afición del Heliodoro?

No, pueden estar tranquilos, que no hay nadie. Estoy muy a gusto en la Isla y mi pensamiento es seguir concentrado en el proyecto y en el club con los cinco sentidos. Al 100%.

De los competidores por el ascenso, ¿qué equipos le han sorprendido y gustado más?

Ya se va dividiendo un poco la liga y vamos viendo quiénes pueden ser los rivales, pero no hay que fiarse de nadie.

De los defensas rivales, ¿quién se lo ha puesto más difícil?

Pues seguramente los de los equipos con los que hemos perdido. Fueron partidos en los que estuve incómodo porque creamos pocas ocasiones e hicimos menos daño. Y además coincidió con días muy acertados por parte de los rivales.

¿Lo pasa muy mal cuando juega aislado del funcionamiento colectivo?¿Cuando no le llegan balones?

Sí lo pasas mal porque te toca correr detrás del balón, luego cuando la recuperas estás lejos de la portería... y son situaciones incómodas porque lo que quiere un delantero es que el balón le llegue en condiciones para el remate. Para el gol, que de eso vivimos. n