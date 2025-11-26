¿Con cuántos puntos ascenderá el CD Tenerife según la IA?

Seguro que si le preguntan a los protagonistas del juego, no le darán casi ninguna importancia –más bien al contrario– a las predicciones que emite la inteligencia artificial (IA). Ahora bien, para los aficionados estos juegos cabalísticos y que pretenden anticipar acontecimientos son una auténtica golosina. No en vano, ayer ya eran objeto de todo tipo de comentarios (a favor y en contra) los pronósticos hechos públicos por la web BeSoccer.

Según explica este mismo portal, «aunque el aprendizaje automático puede aplicarse a varios deportes, algunos son más propicios para el modelado predictivo debido a la disponibilidad de datos relevantes y a la naturaleza del juego». E incluye obviamente entre estos deportes dados al vaticinio el fútbol: «Con amplias estadísticas de jugadores y equipos, sobre todo en las categorías profesionales proporciona toneladas de datos que deben analizarse. Además, el hecho de que el marcador sea relativamente bajo favorece la elaboración de modelos predictivos».

El realizado sobre el grupo del Tenerife en Primera RFEF no admite casi ningún resquicio para la duda: el representativo será campeón de grupo y regresará al fútbol profesional por la vía rápida, además sin grandes dosis de sufrimiento.

Pronósticos

Los modelos aplicados por BeSoccer apuntan para el cuadro de Álvaro Cervera un 61% de opciones de subir como campeón y un 37% de posibilidad de disputar la promoción. «La vía que nadie quiere, porque todo el mundo prefiere ver los playoff por la tele», ha llegado a ironizar el presidente del club, Felipe Miñambres. Según la misma predicción, será el Celta Fortuna –actual segundo clasificado– el que se erija en gran alternativa al Tenerife hasta el final de la competición. En este sentido, lo más llamativo del estudio es que el representativo y el filial vigués obtendrán una puntuación muy pareja en las jornadas que faltan. Si ahora la renta blanquiazul es de cuatro puntos, al final se ampliará a siete.

En posiciones de privilegio, Be Soccer ubica también al Real Madrid Castilla, al Ferrol y al Bilbao Athletic. Además, ubica colista –posición que ya ocupa– al próximo rival de los blanquiazules, el CD Arenteiro; y sorprende sobre todo el puesto que otorga al Avilés Industrial, que incluso ha tenido opciones recientes de encaramarse al liderato, y al que visualiza decimoquinto al cierre de este curso. En el otro grupo, la IAotorga el ascenso al Atlético Madrileño, actual líder, con 72 puntos. Esto es, cuatro menos de los que le anticipa al Tenerife.

En cuanto al Tenerife B, la inteligencia artificial lo visualiza salvando la categoría (en Segunda RFEF) con holgura y un puesto muy digno, el 10º en su grupo de la cuarta división del fútbol nacional.