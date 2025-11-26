Aitor Sanz se manifiesta sobre su futuro en el CD Tenerife

Aitor Sanz, que se convirtió el pasado sábado en Gobela en el futbolista de mayor edad en anotar un gol con el CD Tenerife en competición oficial, ha hablado sobre presente y futuro en una entrevista concedida al programa oficial de la Primera RFEF. «Si logramos el ascenso, me iría muy feliz», apuntó sin querer pensar «más allá». Sus palabras suponen una nítida declaraciones de intenciones, aunque sin cerrarse ninguna puerta de forma definitiva.

Sobre su gol número 12 con el representativo, que le sitúa como el segundo anotador más viejo en la historia de la categoría, Sanz reseñó que no es «muy dado a hacer goles».

«De hecho, el anterior había sido hace dos temporadas, pero uno no pierde la ilusión y ojalá pueda hacer otro», subrayó.

Muy feliz

En líneas generales, Aitor dijo estar «muy contento por la marcha del equipo e ilusionado, porque pinta bien la temporada», pero no quiso dar por hecho que el Tenerife vaya a subir. «Sabíamos que iban a llegar momentos difíciles, es una liga muy competitiva y cualquier rival te puede ganar en cualquier campo, como así ha ocurrido. La clave es salir bien de esos malos momentos que puedan producirse», aseveró.

«El mes pasado fue difícil para nosotros, pero estas dos últimas victorias serenan un poco el ambiente y nos dan confianza», añadió sobre los triunfos recientes contra Celta Fortuna (4-0) y Arenas (1-4), ambos con goleada.

«Me gusta mucho el fútbol e intento seguirlo todo lo que pueda. Conozco a casi todos los equipos y a muchísimos jugadores de la categoría. Creo que nos hemos adaptado bien, y no era fácil después de un descenso», dijo sobre la nueva categoría a la que está tocando acoplarse de la mejor manera posible. En este sentido, dio mucho mérito al trabajo realizado desde el banquillo y los despachos. «Ahí tiene mucha relevancia el míster y también la dirección deportiva, que han acertado en los fichajes que han traído y en el rumbo que debe llevar el equipo; los resultados así están, pero toca mantenerlos», explicitó.

El apoyo de la afición

Y por supuesto se acordó de la afición del Heliodoro: «Lo de la gente es una pasada, y al final se han portado de forma increíble. Nos dieron hastas las gracias por cómo habian competido, y llegó el prmer partido de liga y había 15.000 personas en el Heliodoro. Tenemos más presión porque solo vale ascender; y cuando uno se pone la camiseta de este equipo», declaró. Eso sí, reconoció Sanz que la euforia llegó a ser desmedida en algunos momentos. De la actual competición de bronce del fútbol nacional, también consignó que le ha sorprendido que el ritmo es muy alto.

En cuanto a su marca de encuentros oficiales con la institución, dijo que sus logros llegan a sorprenderle a sí mismo: «Cuando veo la cifra de partidos que llevo me parece una barbaridad. Ahora, con conseguir un ascenso me iría muy feliz, pero tampoco quiero pensar más allá. Si uno no disfruta con lo que hace, es difícil mantener estos niveles de esfuerzo. Mi objetivo es devolver al Tenerife donde se merece y no quiero pensar en mucho más», cerró. No descarta nada, pero sus palabras encierran un mensaje implícito, el de querer llegar a esa meta que cerraría, de la mejor manera posible, una trayectoria ejemplar.