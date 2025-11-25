El CD Tenerife no ha cobrado por Corredera y pide el auxilio de Caixabank para aliviar su millonaria deuda

El CD Tenerife tiene un plan de contingencia para aliviar su deuda, que se ha disparado por encima de los 25 millones de euros al cierre del último ejercicio económico. El consejo de administración que preside Felipe Miñambres ha optado por aplicar medidas correctoras –con una reducción en torno al 70% en el coste de su plantilla– y además confía en la resolución favorable de una negociación crucial.

La institución insular ya ha comenzado las conversaciones con Caixabank «una ampliación del periodo de carencia del préstamo por un año más». Es decir, tras lograr de la entidad crediticia una primera moratoria para esperar a cumplir con los pagos pendientes, ahora pretende ganar aún más tiempo. En vez de iniciar el abono de su deuda con Caixabank el 1 de mayo de 2026, la intención es hacerlo en la misma fecha, pero de 2027. La banca siempre fue uno de los principales aliados del representativo en la era moderna. Antes CajaCanarias –en tiempos de Javier Pérez– y luego La Caixa fueron de la mano del club, y así sigue siendo. En este sentido, los jerarcas blanquiazules creen que el acuerdo fortalece a las dos partes, por cuanto refuerza la vinculación del grupo financiero con sus clientes en Canarias, muchos de ellos abonados y simpatizantes blanquiazules. Por este motivo y por el talante mostrado por los dirigentes de esta entidad crediticia en la Isla, hay optimismo en altas dosis.

Reducir costes

El otro flanco al que se aferra el club para salir del agujero económico en el que le sumió el descenso es la consecución del ascenso por la vía rápida, pero además acompañado del tijeretazo en los costes. No solo se ha rebajado el de la plantilla deportiva y no deportiva, sino también se han rebajado los gastos de explotación «a través de la optimización de los recursos disponibles», según se hace constar en el informe de gestión que el consejo presentará a sus accionistas en la Junta del próximo 22 de diciembre.

El club ha buscado «la racionalización del gasto en todas las áreas»de la sociedad anónima deportiva. En el apartado de ingresos, mientras, se ha puesto en marcha un plan para «promover la asistencia al Estadio para maximizar los ingresos en taquilla y abonado». En este epígrafe, ya hubo una recesión importante entre el primer año de gestión de José Miguel Garrido (de 1,090 millones en la campaña 23/24 a 844.401 euros en taquilla en el siguiente ejercicio).

El club, además, busca «una nueva forma de colaboración con los patrocinadores privados» a través de su Club de Empresas, se ha solicitado a los sponsors que «sigan apoyando en esta situación» anómala en Primera RFEF y se ha buscado exprimir al máximo la ayuda por el descenso. «Con estos hitos, esperamos obtener un resultado positivo contable en la temporada 2025/26», anunciará la directiva a sus accionistas en la asamblea del mes que viene.

Álex Corredera, con los colores de su nuevo club en Rusia. / E. D.

Corredera, ni un céntimo

La ya enterrada etapa de Garrido en el representativo estuvo marcada por la controversia y los malos resultados en todos los ámbitos. Pero es que además se suscribieron operaciones absolutamente ruinosas. Así, el traspaso del centrocampista Álex Corredera al Khimki FC ruso trajo pésimas consecuencias en el área futbolística y también en el ámbito financiero.

Según recogen las cuentas, el ya desaparecido equipo ruso "no ha satisfecho los pagos, habiendo realizado la entidad las denuncias pertinentes ante la FIFA para la reclamación de estas cantidades", que se cifran en 400.000 euros.

"A pesar de obtener resoluciones favorables de condena, no se ha recuperado cantidad alguna, toda vez que dicho club ha quedado declarado sieulto y liquidado".