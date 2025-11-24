El CD Tenerife presenta una deuda de más de 25 millones de euros tras el cierre del ejercicio económico de 2025

El CD Tenerife llevará a la junta ordinaria de accionistas que se celebrará el 22 de diciembre en primera convocatoria, para su aprobación, unas cuentas correspondientes al pasado ejercicio económico, cerrado el 30 de junio de 2025, que arrojan el dato principal de una deuda de 25.371.523,49 euros: 10.458.203 a corto plazo y 14.913.320 con un margen mayor.

Los números rojos han crecido considerablemente de un año a otro. A 30 de junio de 2024, superaron por poco los 19 millones. Este inconveniente tiene la dificultad añadida del descenso de categoría, la pérdida de una plaza en el fútbol profesional, con lo que eso representa. Por ejemplo, los ingresos por derechos de televisión son casi inexistentes ahora, de unos 65.000 euros. En cambio, en Segunda División rebasaron ligeramente los 6 millones de euros. Para hacer frente a esta delicada situación, el actual grupo de gobierno, que accedió al mandato con el problema ya generado por los rectores anteriores y con la caída del equipo a Primera RFEF, diseñó con poco margen de maniobra un plan que, al menos, está sirviendo para amortiguar el golpe. La clave depende ahora de que el club regrese cuanto antes al ámbito de LaLiga. El éxito deportivo es fundamental.

El presupuesto de la 25/26

Para ello fijó el presupuesto de la actual campaña en 10.466.000 de euros –5,6 destinados a la plantilla deportiva y 3 a la no deportiva–, una cantidad que espera cubrir con el dinero obtenido con la campaña de abonos y la venta de entradas –una previsión de 2.210.000 euros–, con los diferentes acuerdos publicitarios y de promoción– 5.861.000 euros– y con otras partidas procedentes de la comercialización –1.540.000 euros–. Destacan la ayuda concedida por LaLiga a los equipos descendidos –1,2 millones– y los pactos por promoción que estaban firmados con el Gobierno de Canarias –se reduce a la mitad por estar en una categoría inferior y queda en 544.660,64 euros para el curso 25/26– y el Cabildo de Tenerife –pasa a ser de 1.849.065,14–.

El consejo de administración del Tenerife, que tendrá un mínimo de tres integrantes y un máximo de siete –se someterá a votación–, decidió atacar las dificultades desde varios frentes, con la reducción de los costes de las plantillas deportiva y no deportiva –los consejeros cobraron 411.000 euros en la 23/24 y 311.000 en la posterior–; con la disminución de los costes de mantenimiento por medio de una optimización de los recursos disponibles; con el aprovechamiento de las ayudas recibidas por parte de la Real Federación Española de Fútbol para rebajar los gastos de desplazamientos en el área deportiva –en la 24/25 fueron de 1.203.489,89 euros–; y con la racionalización de los gastos en todas las áreas de la sociedad. Así lo expone en la memoria que está a disposición de los accionistas con vistas a la junta que se llevará a cabo el 22 de diciembre en la sala de prensa del Rodríguez López.

El consejo ha centrado la imprescindible búsqueda de ingresos en la promoción de asistencia al estadio para los partidos del primer equipo en casa, con las correspondientes inyecciones económicas logradas con la venta de entradas y abonos; en la creación de un novedoso club de empresas para firmas que deseen sumarse al proyecto; y en la solicitud a los patrocinadores de que sigan apoyando a la entidad también en Primera RFEF. A todo esto añade la ayuda al descenso y el ingreso del valor de la plaza de Segunda División. Sobre estos pilares, el Tenerife espera sostener un resultado contable positivo en el presente ejercicio.

En el plan de choque también fue relevante, y mucho, el cierre de traspasos –2,7 millones–. El más ventajoso, el de Aarón Martín al club Al Qadsiah en febrero de 2025.

El aumento de la deuda

El incremento de la deuda en tan poco tiempo –el volumen de pérdidas en el curso pasado se acerca los 5 millones– es el reflejo del fracaso del proyecto liderado por el accionista José Miguel Garrido, pensado para llegar a Primera sin una red de protección. Pero esa hoja de ruta, si es que existió, no se cumplió. En realidad, el equipo fue a parar al lugar opuesto. Por poner algunos ejemplos, el club pasó de obtener un millón menos en concepto de ingresos de competición de la campaña 23/24 a la 24/25. La principal diferencia estuvo en la Copa del Rey: 853.308 en un curso y 74.496 en el otro. El club no pudo prever tal desajuste, pero sí arriesgó y quiso dar continuidad a su idea desde las mejores previsiones. La Copa no fue una fuente tan alta de dinero. Por contra, se invirtió más en la plantilla. De 7,2 a 8,5 kilos.

También bajaron las cantidades recibidas con la venta de abonos, los derechos televisivos y la publicidad. En resumen, el importe neto de la cifra de negocios en la 23/24 fue de casi 20 millones y en la 24/25 rozó los 18 millones.

Con todo, los fondos propios están en rojo:-3,3 millones.