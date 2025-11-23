Nacho Gil, futbolista del CD Tenerife: «Soy un jugador diferente al que salió de España en 2022»

Valenciano del 95, Nacho Gil de Pareja Vicent era un desconocido para la inmensa mayoría de la afición del CD Tenerife cuando se anunció su fichaje por sorpresa. Casi nadie conocía su currículum, sus virtudes, lo que podía aportar... pero en el representativo existía una confianza absoluta en su rendimiento y prestaciones. En España había jugado para el Mestalla, Las Palmas, Elche, Ponferradina o Cartagena. Pero cuenta Gil que su paso por el extranjero le hizo progresar y convertirse en el futbolista que es hoy. Llegó al club del Heliodoro con la intención de sacar más brillo a su indiscutido talento y mejorar también sus cifras individuales. El sábado se sacó de la chistera un golazo. Fue el mejor del partido; está siendo el mejor de la temporada. Su discurso destila ambición y felicidad a partes iguales.

Sale el equipo disparado de Gobela (28 puntos y quinta victoria a domicilio) pero especialmente Nacho Gil. Vaya partidazo.

La verdad es que teníamos muchas ganas de volver a ganar, y más en este campo, donde nadie lo había conseguido hasta la fecha. Es una victoria importante, sobre todo para volver a ser regulares y seguir arriba en la clasificación, ahora con una distancia incluso mayor a la que teníamos antes.

Fue el suyo un golazo, ¿cómo vivió la secuencia en primera persona?

Lo primerointento hacer el control bien, que tengo suerte y me sale como esperaba. Desde esa posición voy directo a portería, trato de definir de la mejor manera posible y me sale ahí arriba. Una vez que vi que iba adentro, muy feliz porque es lo que buscaba.

El míster dijo en rueda de prensa que usted es el futbolista que lo aglutina todo. Ytambién el más diferente a los demás.

A todos nos gusta (que nos elogien). Yo desde que llegué intento ayudar al equipo en todo lo que puedo. Ya dije a principio de temporada que quería dar un pasito adelante en cuanto a datos, estadísticas. Es decir, sumar más goles y asistencias;y de momento lo estoy conseguiendo. Es algo que se me está dando bien, al menos hasta el momento. Ojalá pueda seguir sumando.

Háblenos del partido del sábado. ¿Cómo hicieron para zafarse de las dificultades y sentirse tan cómodos desde el primer minuto ahí donde nadie había ganado antes?

Nosotros sí sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y que teníamos que dar nuestra mejor versión. Era un campo muy pequeño y eso podía influir incluso más que la superficie (hierba sintética). El viernes entrenamientos en césped artificial en Bilbao y teníamos la percepción de que no sería fácil. ¿La clave? Creo que salimos espectacular. Sabemos que si marcamos rápido, los partidos se nos ponen muy de cara. Es lo que ha pasado cada vez que nos hemos adelantado pronto, como ya ocurrió ante el Celta Fortuna.

Nacho GIl, en un entrenamiento. / CDT

Una vez más, el planteamiento fue perfecto.

Habíamos hablado que había que salir fuertes y eso salió a pedir de boca, además con un gol. La consigna estaba clara:que en los primeros minutos no pasara nada. Y ha ocurrido justo lo contrario de lo que podía desear el rival, les hemos marcado un gol muy pronto y eso les ha trastocado. Luego es cierto que ellos intentan meterse en el partido en la segunda mitad. Ahí, con el cuarto gol nos hemos sentido más tranquilos y al final ellos han bajado el pistón.

13 partidos, 13 titularidades para Nacho Gil. Ydice Cervera que es usted el futbolista que más le ha sorprendido.

Yo creo que el míster tenía de mí el recuerdo de cuando jugaba en España, antes de irme fuera. Creo que soy un jugador diferente al de entonces. He crecido mucho. Soy más directo, ahora intento hacer más daño, no solo jugar al pie sino también al espacio. Mi objetivo ha sido siempre progresar, ser más completo y esta temporada la he empezado con buen pie. Está siendo la mejor de mi carrera, pero obviamente queremos más.

Usted lleva cuatro goles, De Miguel ya suma nueve, otros siete jugadores han visto portería. Es el Tenerife el equipo más letal de toda la categoría y así lo acreditan los números.

Lo sabemos. Somos muy peligrosos cuando robamos arriba, ahí hacemos mucho daño. De hecho, el sábado tuvimos muchas más ocasiones para irnos incluso con más goles al descanso. El resultado se puso muy a favor con el 0-3, pero pudo ser hastsa más holgado. Ycomo te decía antes, en el vestuario sabemos que si nos ponemos por delante, es muy difícil que un rival nos dé la vuelta al marcador

¿Habían marcado en rojo este partido contra el Arenas?

Era muy importante para nosotros. Veníamos buscando la regularidad que de alguna manera habíamos perdido hacía algunas semanas. Queríamos recobrar la confianza y demostrarnos a nosotros mismos que podemos ganar en cualquier estadio. También estamos demostrando mucha madurez. No es lo mismo ganar en el campo del Castilla que hacerlo en Ferrol, o al Arenas. Son partidos que requieren de un trabajo específico cada uno de ellos;y hemos sacado la victoria en todos.

¿De qué se siente más orgulloso de lo logrado hasta la fecha?

¿Aquí con el CD Tenerife? De lo que me siento más orgulloso es del día a día que tenemos. Este es un grupo muy sano. Juegue quien juegue, aquí no hay malas caras, nadie se queja, todo el mundo curra. La verdad es que miras alrededor y odo el mundo trabaja muchísimo. Es cierto que todavía no hemos conseguido nada y es pronto para sacar conclusiones, pero sí puedo decirte que estoy muy feliz de estar aquí.

Hablaba antes de la capacidad del grupo para adaptarse a todos los escenarios, a todos los rivales. Salvo el desliz de Barakaldo, son una máquina de ganar fuera de casa.

Y es lo que tenemos que ser si queremos el objetivo del ascenso. Nos hemos metido eso entre ceja y ceja, y queremos seguir así hasta final de temporada.

En verano admitían Felipe Miñambres y Manu Guill ciertas dificultades para conseguir su fichaje, para lograr su desvinculación del equipo griego donde jugaba y el alivio que supuso el final feliz de la negociación. ¿Valió la pena todo aquel esfuerzo?

Sí, totalmente. Yo sabía que venía a un sitio espectacular, pero la verdad es que no sabía que tanto. Porque es impresionante todo:la gente que nos sigue, el ambiente en casa y los desplazamientos a la Península son una auténtica barbaridad. De momento, se está dando todo.

¿Qué le diría a toda esa gente que acompaña al equipo fuera del Heliodoro?El sábado fueron 200 en un campo donde cabían apenas 1.200.

Les diría que es como si jugaras en casa allá donde vas. Solo podemos decirles que sigan así, que les damos las gracias.

No sé si es pronto para hablar de la Copa del Rey pero ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto les importa el partido contra el Granada?

¿La Copa?Primero viene el Arenteiro y luego veremos la Copa, pero queremos pasar, obviamente. Tenemos en mente que puede ser muy bonito para todos pasar esa eliminatoria por nuestra gente y ante nuestra gente.