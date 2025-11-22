Álvaro Cervera: «No se le da mucho mérito a lo que estamos haciendo»

Satisfacción plena en el vestuario del CD Tenerife tras la victoria de este sábado, la primera que logra un equipo visitante en el campo del Arenas. «Ha sido un partido extraño desde nuestro punto de vista, porque el rival ha salido de una manera distinta a lo habitual, con cinco atrás; y en 25 minutos hemos podido sentenciar el partido. Metimos tres, pero pudo caer alguno más. Luego, en la segunda mitad ellos han cambiado y el encuentro se ha emparejado más. No sé si el marcador es muy holgado, pero hemos trabajado más de lo que parece», relató el jefe del banquillo blanquiazul, quien remarcó que el representativo fue especialmente eficaz a la hora de materializar las ocasiones de que dispuso ante el marco rival.

«El equipo siempre sale metido, pero por circunstancias del fútbol ellos han salido 5-3-2 y no les ha ido bien», apuntó Cervera, quien incidió en el cambio táctico del Arenas para explicar lo ocurrido en el acto inicial. Dicho lo cual, reseñó que tal vez no se esté dando el valor que tiene al Tenerife, único equipo de la competición que ha sumado cinco conquistas a domicilio, la última este sábado en un campo donde nadie había ganado.

«No se le da mérito porque es en Primera RFEF y porque somos el Tenerife, pero claro que tiene mérito», reivindicó el entrenador, quien vio «una primera mitad muy buena» por parte de su equipo y una segunda en la que supo «controlar» al adversario. «Tiene valor todo lo que estamos haciendo, y a veces se le quita, pero somos líderes desde el primer día; ahora, a ver hasta donde llegamos y ojalá sea hasta el final», sugirió.

A título individual, volvió a referirse a la actuación superlativa de Nacho Gil, que se lució con un golazo y una gran asistencia. «Es un jugador que hace cosas diferentes a los demás», adujo respecto a la trayectoria creciente que está dibujando el madrileño. «Es un solo jugador que aglutina muchas cosas», declaró.

Algunos nombres propios

En el tramo final de su comparecencia ante los medios de comunicación, Cervera se refirió al reto personal de recuperar la mejor versión de Cris Montes, que no está teniendo el protagonismo que desea. «Ojalá, porque él sabe que confiamos en sus condiciones. Es un jugador que tiene condiciones para hacer más cosas de las que cree que puede hacer», indicó en relación al repatriado jugador tinerfeño. «Queremos sumarlo y que tenga minutos», dijo. Sobre la demarcación de David, que volvió a jugar por la izquierda, fue muy elogioso. «Hay jugadores que no son dudosos, como tampoco lo es Aitor Sanz. Pueden tener un partido malo, pero se mueven entre un siete, un ocho... y el día que están muy bien, llegan al nueve», dijo, comparando al primer y al tercer capitán. Por último, dijo de César que el año pasado «subió casi destrangis y esta temporada estaba un poco desanimado» hasta que le llegó el momento de ser titular.

A modo de resumen, comentó que el plantel no gana por inercia, ni solo por calidad. Según dijo, la clave es que el Tenerife «corre más que los demás y trabaja» para imponerse en cada jornada y escenario, como lo hizo ayer en el feudo del Arenas.