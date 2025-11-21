Así fue la única visita del CD Tenerife al Arenas de Getxo: triunfo por 1-4 el 20 de abril del 80

20 de abril del 80. No como en la famosa canción de Celtas Cortos ('20 de abril del 90'). Fue diez años antes cuando, en una jornada de domingo, el CD Tenerife se impuso a domicilio al Club Arenas de Getxo, rival blanquiazul este fin de semana. Fue la primera, y todavía única, visita tinerfeñista al Municipal de Gobela. Con final feliz visto el resultado de 1-4 en el marcador, lo cierto es que para los insulares el día fue cuesta abajo desde el principio: ya ganaban 0-2 a los 20 minutos y un intento de reacción local, con gol en el 27’ para el 1-2, lo frenó en seco un cabezazo a la red de Julio Durán a cinco del descanso. Los otros tres goleadores blanquiazules fueron Toño, Belmonte y Joseíto.

Aquella campaña, segunda consecutiva en Segunda B tras el descenso de la 77/78, al Tenerife le tocó remar hasta el final para tratar de alcanzar un ascenso que se quedó cerca. En una Segunda B de la que solo escapaban los dos primeros clasificados, la escuadra dirigida por Olimpio Romero concluyó en tercer lugar con 49 puntos. A cinco del segundo, el Atlético Madrileño, y a seis del campeón, el Barakaldo, ambos a día de hoy equipos de Primera RFEF.

Un Tenerife de crisis

Aquel era un Tenerife de «pura cepa anticrisis», como bien recoge ahora la página web de la entidad. Presidido por José [Pepe] López, el representativo pasaba por una delicada situación económica como consecuencia de la caída a la tercera categoría nacional. Solo en una coyuntura de estrecheces financieras se entienden algunas particularidades de aquella plantilla. La presencia de tinerfeños se multiplicó y la media de edad de la plantilla era jovencísima, ningún jugador alcanzaba los 30 años y, en el equipo ideal de la campaña (compuesto por los 11 jugadores con más minutos), el promedio de edad estuvo por debajo de 23.

En ese elenco, además de los goleadores en Getxo (Durán acabó jugando 135 partidos en Primera y 239 en Segunda) estaban futbolistas como Mini o Salvador Mesa (se consolidaron en el Tenerife), Paco Brito Arceo (hermano del histórico árbitro tinerfeño que acabó su carrera en Langreo, donde finalmente se casó y mantiene su residencia) o el tacorontero Román Miranda, quien en verano del 80, igual que Durán, fichó por el Atlético de Madrid.

Información de Jornada Deportiva, en El Día, tras la victoria del Tenerife al Arenas en 1980. / El Día

Cinco años en el inframundo

La travesía por el inframundo fue larga y dura. El regreso a Segunda no se produjo hasta verano de 1983, cuando el Tenerife tomó aire bajo la dirección de José Ramón Fuertes. Por el camino, multitud de anécdotas que ahora se recuerdan con una sonrisa. Un ejemplo, eran las comidas en los viajes. Un representante del club se bajaba de la guagua y preguntaba por el precio del menú. El dinero estaba contado y, si no alcanzaba, a por el siguiente bar de carretera.