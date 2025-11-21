El CD Tenerife baja al 'barro sintético' de Gobela para medirse al Arenas de Getxo

Baja al barro artificial. El CD Tenerife visita este sábado (17:30) el Municipal de Gobela, el feudo del modesto Arenas de Getxo, un club histórico pero recién ascendido a Primera Federación, que maneja el segundo presupuesto más bajo de los 40 equipos que forman la categoría y que, además, juega como local en un campo de hierba sintética.

Ubicada cerca de Bilbao y en la costa del Cantábrico, en la ciudad de Getxo sorprende el contraste entre el puente de Vizcaya (infraestructura declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006) o los numerosos palacetes burgueses de la época industrial y el humildísimo Municipal de Gobela. El recinto guechotarra es el segundo más pequeño en aforo del Grupo 1 (solo le gana por la cola Barreiro, casa del Celta B), su terreno de juego está en el Top de los más reducidos (100x60, siete menos largo y diez menos ancho que el Heliodoro) y es el único que no cuenta con un tapete natural.

Sin excusas

«No son excusas», dijo en la previa Álvaro Cervera, pero es distinto. Menos espacio en una superficie en la que la pelota corre más rápido. En el escenario, aunque sobradamente apto para la práctica del juego, el Arenas se sabe fuerte. Está adaptado y hace de su ventaja particular lo que es un hándicap para los demás.

Será pues, en el barro artificial vasco, verde en lugar de marrón y ligero en lugar de pesado, donde el líder Tenerife deba sacar músculo. Les toca a los blanquiazules aferrarse a su versión más práctica, la que triunfó en Guadalajara, Pontevedra, Valdebebas y La Malata en un duelo que apunta a tener muy poco que ver con el del pasado fin de semana frente al Celta B en el Rodríguez López. El escenario y el rival no se parecen en nada.

A por dos triunfos seguidos

El objetivo, por supuesto, sí se mantiene: firmar un triunfo que no solo permita al representativo seguir en lo más alto de la tabla (solo el Ferrol puede igualar en puntos al equipo insular esta jornada), sino que sirva a los tinerfeñista para enlazar dos triunfos consecutivos y, de paso, romper con la tónica reciente de atasco absoluto contra equipos de la zona baja. El Tenerife aplasta a los grandes, pero se le atragantan los pequeños.

El Arenas de Jon Erice, exfutbolista navarro con más de 240 partidos entre Primera y Segunda que dirige en Primera RFEF con solo 39 años (es dos años más joven que Aitor Sanz y de la misma edad que Enric Gallego), suma 15 puntos y está fuera de la zona de descenso. Siendo décimo tercero, eso sí, el combinado vasco aventaja en solo cuatro unidades al décimo noveno. La situación no es holgada y esta semana no podrá con su jugador más determinante en ataque: Baba Diocou. El ex del Real Madrid, que suma tres goles, está cedido en el Arenas por el Tenerife y en el contrato de préstamo hay incluida una cláusula del miedo. Para anularla tendrían los de Getxo que pasar por caja y ya han anunciado que no están dispuestos. En la plantilla que dirige Erice destaca por trayectoria el ariete catalán Álvaro Vázquez. Ahora con 34 años, Vázquez, que estuvo en la órbita del Tenerife hace algunos veranos, pasó por Espanyol, Getafe y Sporting.

Tres bajas y tres descartes

Para la conquista de Gobela, Álvaro Cervera no podrá contar con Marc Mateu, inmerso ahora en su enésimo intento de recuperación de un problema de tobillo, Javi Pérez, a punto de recibir el alta deportiva tras dejar atrás una dolencia muscular, ni Dani Fernández. El canterano sufre un esguince de rodilla. Sí está David, plenamente recuperado del golpe que en la cabeza que le costó el cambio (y un pequeño susto en forma de mareo) el fin de semana pasado

Pese a las tres ausencias por lesión, el míster tendrá que descartar a tres de sus futbolistas para armar una lista de 20. Pero la convocatoria no lo será todo, hay numerosas decisiones que debe tomar el técnico: dar continuidad o no a la pareja Fabricio-Aitor en la medular, mantener o no a Gallego y De Miguel en la doble punta, utilizar el 4-4-2 o volver al 4-2-3-1 y, de paso, elegir a sus futbolistas de banda. ¿Es un día para la velocidad y la profundidad o para el talento a pie cambiado?

Segundo mejor local contra mejor visitante

En un duelo de contrastes en Gobela, el club con presupuesto más bajo del Grupo 1, el Arenas Club de Getxo, recibirá al más rico, el CD Tenerife. También se enfrentarán el segundo mejor local (el Arenas, con 14 puntos, solo uno menos que el Real Madrid e invicto) y el mejor visitante, un Tenerife que solo se la ha pegado en Lasesarre ante el Barakaldo. Los blanquiazules, por cierto, ya le han ganado fuera al Castilla (mejor local) y al Racing Ferrol (tercero). Toca doblegar al segundo para cerrar ese pequeño círculo. La expectación es grande. Tanta, que la jornada ha sido designada como «Medio día del Club». Los abonados pagarán 15 euros.