Cuándo juega esta jornada el CD Tenerife contra el Arenas de Getxo: horario y cómo ver gratis por TV y en streaming

El partido que disputa el CD Tenerife esta jornada es uno de esos encuentros que pueden marcar una temporada. La visita al Municipal de Gobela se presenta como un duelo de máximo voltaje ante un Arenas de Getxo que se hace especialmente fuerte en su casa y que obliga a cualquier rival a rendir al límite.

El equipo de Álvaro Cervera llega a esta jornada después de dar un auténtico golpe sobre la mesa ante el Celta Fortuna, en la que muchos consideraban la final anticipada por el liderato del Grupo 1 de Primera Federación, puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División. Los blanquiazules se impusieron por 4-0 en el momento en que más necesitaban reafirmarse, tras una racha irregular que había sembrado dudas en las últimas jornadas.

Contra los de arriba bien, contra los de abajo mal

Los chicharreros han sido capaces de superar al Racing de Ferrol y al Celta Fortuna, los dos rivales que podían discutirles un liderato que mantienen desde la primera jornada. Sin embargo, los equipos de la zona media y baja de la tabla se les están atragantando, lo que convierte el duelo ante el Arenas de Getxo en un reto mucho más exigente de lo que parece sobre el papel.

A ello se suma que el conjunto vasco aún no ha perdido en casa, donde ha logrado cuatro victorias en seis partidos, con 10 goles a favor y solo 4 en contra. Las reducidas dimensiones del campo y el césped artificial del Municipal de Gobela lo convierten en una auténtica ratonera para cualquier visitante. Esto les ha hecho ser el segundo mejor equipo local del grupo.En la última jornada vencieron por la mínima al Osasuna Promesas.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El Arenas de Getxo - CD Tenerife dará inicio a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) de este sábado 22 de noviembre. El duelo corresponde a la jornada 13 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Municipal de Gobela.

Así puedes ver gratis el Arenas de Getxo - CD Tenerife

El encuentro entre vascos y canarios podrá seguirse a través de múltiples plataformas. RTVC transmitirá este partido de forma gratuita para todos los aficionados del CD Tenerife, tanto por Tele Canaria como en su página web.

Asimismo, los canales oficiales con derechos de la competición, LaLiga+ y FootballClub, emitirán el partido. Además, Movistar Plus+ lo ofrecerá como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto de este encuentro.