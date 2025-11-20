El secreto de Cervera y el CD Tenerife para ganar su último partido: por qué vieron vídeos de Primera División

Hay partidos que cambian tendencias y marcan una inflexión. Puede que haya sido trascendental el triunfo reciente del CD Tenerife ante el Celta Fortuna. Por muchos motivos, pero más que nada por la entidad del rival -llegaba segundo al Heliodoro Rodríguez- y por el riesgo latente de perder el liderato que había en las horas previas, de ahí que el presidente Felipe Miñambres hubiese matizado esa misma semana que el objetivo no es el campeonato, sino ascender a Segunda por la vía que fuera.

Del partido contra el filial vigués se sabe ya casi todo: cuál fue la apuesta ganadora de Cervera desde el banquillo, con Fabricio Assis en la alineación titular; quiénes fueron los goleadores, qué jugadores salieron más reforzados y a quién tributó la afición su ovación más sonora. Lo que se desconocía era el gran secreto del míster y su cuadro técnico. Es decir, cómo se cocinó este triunfo en las horas previas.

Quitar presión

Sí había relatado el entrenador que hubo mucho diálogo en los días anteriores al envite, con la intención de quitar presión y trasladar a los jugadores que ganar sí era posible. «Yo echaba en falta una mayor regularidad; hemos hecho partidos muy muy buenos, y otros que no me han gustado», admite el jefe del banquillo. Ahora bien, lo que se desconocía es la batería de vídeos que su equipo técnico había compartido con el plantel en las sesiones inmediatamente anteriores al choque, que acabó en goleada.

«Hay cosas que no podemos manejar, ahí nos damos cuenta de que estamos en una categoría que, por lo que sea, y es cosa de todos… Es una división en la que todo está al filo de la navaja», aduce el profesional blanquiazul respecto a la falta de recursos. Es más difícil hallar referencias de los rivales, estadísticas, documentos audiovisuales... Así que conviene tirar de imaginación e ingenio. «El otro día ganamos a un equipo que juega abierto, que nos venía bien para nuestro estilo de juego. Pero nadie sabe que hicimos la sesión de vídeo mirando imágenes de su primer equipo. Porque es el mismo estilo, porque juegan igual de bien, procuran los mismos objetivos... Y nos fijamos en qué rivales de Primera habían hecho daño al Celta. Fue de esa manera como encontramos el camino», apunta Álvaro.

La clave, en los vídeos

Añade el timonel del banquillo blanquiazul que ha notado «muchas más diferencias»cuando el descenso es de Segunda División a Primera RFEF, no tanto cuando es de Primera a la Hypermotion. «Porque en Segunda todo sigue siendo de un color muy bonito», sugiere por su propia experiencia. Convencido de que la profesión es la misma en todas las categorías, Cervera insiste en su deseo de tomarse «un descanso» cuando logre el gran objetivo para el que fue fichado: devolver a la institución a la élite.

Mientras tanto, seguirá tirando «de lo que haga falta»para sacar adelante cada partido, cada jornada. Como si tiene que ponerse a visionar Primera División para ganar en Primera RFEF, como hizo la pasada semana. Es ahí donde cobran una dimensión absolutamente crucial sus dos ayudantes de máxima confianza:su lugarteniente Roberto Perera y el analista Carlos Rodríguez.