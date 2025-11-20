Cervera desea un recorte de su plantilla en enero

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se mostró ayer partidario de que el próximo mercado de invierno deje en el vestuario una plantilla más reducida, lo que permitiría abrir espacio a jugadores del filial. Uno de ellos es Alberto Ulloa, quien ya ha dado argumentos para contar con minutos en el primer equipo.

En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Arenas de Getxo (Gobela, 17:30 horas), el técnico blanquiazul enfatizó que enero aún queda lejos, pero no ocultó sus preferencias. Su intención es contar con margen para incorporar un cuarto central que incremente la competencia con los actuales defensas de la plantilla (Álvaro González, Landázuri y José León), aunque su prioridad es la salida de efectivos. «Ha habido veces que hemos coincidido hasta 26 jugadores en un entrenamiento. Son demasiados para la forma que a mí me gusta trabajar», subrayó.

Respecto a la preparación del choque, Cervera reconoció que durante la semana no han realizado un plan específico para adaptarse al césped artificial del feudo vasco, si bien esta tarde sí se ejercitarán en esa superficie tras su llegada a la Península. «Es un partido diferente porque ellos están acostumbrados a jugar ahí y nosotros no. Tienen mucho ritmo, mueven la pelota rápido y juegan bien al fútbol. Un equipo peligroso», advirtió sobre un Arenas invicto como local.

El técnico recordó que cada encuentro tiene la misma trascendencia: «Todos los retos valen lo mismo: tres puntos que nos sirven para estar arriba». Aun así, reconoció que las particularidades del duelo condicionan la elección del once. Pese a ello, se prevén pocos cambios tras el contundente triunfo por 4-0 en la última jornada: «Eso también te marca».

El cuerpo técnico ha estudiado en vídeo al rival. «Manejan bien la pelota, son dinámicos y con ritmo», insistió. Acto seguido, volvió a cargar contra el césped artificial: «No es bueno para el fútbol profesional. El bote no es natural, ni los controles, y hay más riesgo de lesiones». Aseguró que es «útil en etapas de formación», pero no debería ser la norma en la élite. En cualquier caso, rechazó que vaya a servir de excusa.

Otra de las cuestiones abordadas fue la dificultad del equipo para remontar marcadores adversos esta temporada. «Es complicado en esta categoría. Cuando el rival se pone por delante, se encierra, y a nosotros nos cuesta. Cuando hemos perdido, ha sido así», lamentó.

Fabricio apunta al once

Aunque Cervera no suele desvelar alineaciones, sus palabras apuntan a la continuidad de Fabricio Assis como titular. «Puede jugar en cualquier campo. Se descuelga y llega más que los demás al área contraria. Un campo como el de este fin de semana le viene muy bien», afirmó. La lista de convocados se hará pública a lo largo del día de hoy.