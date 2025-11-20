Cervera confirma el buen pálpito con Mateu

Álvaro Cervera confirmó ayer la información adelantada por EL DÍA sobre los nuevos tratamientos y diagnóstico de Marc Mateu, quien ha regresado con noticias tranquilizadoras tras su visita a un especialista en Alicante. El lateral continúa en proceso de recuperación después de quedarse fuera desde la jornada inaugural del campeonato.

El técnico reconoció su malestar por la incertidumbre vivida durante las primeras semanas. «Al jugador le decían que estaba todo bien, luego que no estaba bien... Se toma una decisión, no funciona, se busca otra... y ahora parece que se ha dado con la tecla», explicó. «Anímicamente es siempre un chico alegre, pero nunca había estado tanto tiempo parado en su carrera. Aquí ya lleva dos, casi tres meses sin actividad, pero está bien», añadió Cervera, que volverá a confiar en César y David para los laterales mañana en Getxo.

Sobre otros futbolistas que han arrastrado problemas físicos, señaló que David está totalmente recuperado de la contusión craneal que obligó a sustituirle frente al Celta Fortuna y ha entrenado con total normalidad. «Ha podido golpear de cabeza sin molestias», aseguró.

Distinta es la situación de Javi Pérez, que no viajará a la Península. «Está en la fase final de la recuperación, en readaptación, y en pocos días podrá entrenar con el grupo», detalló. Tampoco entrará en la convocatoria Dani Fernández, lesionado tras su reciente participación con la selección.