Partido con premio gordo: la bonificación que recibiría el CD Tenerife si gana al Granada en la Copa del Rey

Además, el equipo blanquiazul podría emparejado con el Real Madrid, el Atlético o el FC Barcelona en la siguiente ronda del torneo

Enric Gallego y Aitor Sanz.

El partido con un botín más suculento en todo este año. El Tenerife-Granada del próximo 4 de diciembre (Heliodoro Rodríguez López, 21:00 horas)trae premio por partida doble. Por un lado, porque ganar al cuadro nazarí garantizaría el cruce con un rival de Primera División en la próxima eliminatoria, con la previsión de lleno que traería consigo esta posibilidad. Por si fuera poco, hay serias opciones de que sea un Madrid o un Barça. Además, ayer se supo cuál será la bonificación económica que la RFEF otorgará a los equipos que accedan a dieciseisavos de final:42.000 euros a cada club clasificado. De este modo, el Tenerife llenaría las arcas con un bonus no presupuestado.

Consciente de la relevancia de este duelo, la afición sigue agotando el papel en los distintos sectores del Rodríguez López. La medida de gracia adoptada por el consejo de administración ha rebajado las tarifas a solo nueve euros por localidad en todas las gradas, incluida Tribuna, aquella donde las entradas se están despachando con mayor fluidez. Los abonados tendrán libre acceso a este partido.

¿Y el videomarcador?

El videomarcador del Heliodoro sigue sin funcionar. Inactivo las dos últimas jornadas, es motivo de preocupación por parte del CD Tenerife y también de su sección femenina. En este sentido, el vicepresidente del Costa Adeje, Julio Luis Pérez, subrayó ayer en Radio Club Tenerife que ya han mostrado su preocupación al Cabildo Insular. Según dijo, entienden que la instalación ha quedado completamente desfasada. Con todo, confían en que la 'avería' del marcador sí esté arreglada para el partido de Liga F que espera al cuadro blanquiazul este domingo frente al Atlético de Madrid.

El videomarcador del Heloidoro, sin funcionar.

