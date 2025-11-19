El jugador del CD Tenerife Marc Mateu vuelve de Alicante con diagnóstico y tratamiento actualizados

Buenas noticias para Marc Mateu Sanjuán (Càrcer, 1990). El veterano defensor valenciano regresa este martes a Tenerife después de visitar a un especialista en lesiones como la suya y que ya había tratado con éxito al hispano marroquí Ez Abde en circunstancias muy semejantes a las suyas. Tal y como avanzó EL DÍA, el área deportiva del club había determinado -de acuerdo con el jugador- que pasara revisión en Alicante para constatar si el diagnóstico y el tratamiento eran los adecuados.

La consulta en la Península para Mateu, cerca de su Valencia natal, valió para que el jugador quedase más tranquilo respecto a la diagnosis que se le había realizado -la inicial no fue la más acertada- y para recibir un tratamiento específico para la dolencia que padece. En este sentido, las fuentes consultadas por este periódico apuntan que las dos próximas semanas serán claves para apreciar si existe una evolución patente y si puede elevar la carga de trabajo en los entrenamientos diarios. Con todo, la intención es no forzar lo más mínimo.

Sin plazos

Hasta la fecha, Cervera había explicitado que el jugador intentaba reintegrarse al grupo, pero aún con molestias y sin que la lesión remitiese del todo. Esta situación había llevado a Mateu a cierta «sensación de contrariedad», al ver que no avanzaba, y que las previsiones inicialmente fijadas se iban evaporando.

Sea como fuere, sí que parece acertada por parte del club la elección del especialista que trató a Abde –y ahora también al jugador blanquiazul– por cuanto la lesión del bético es muy similar a la de Mateu. El jugador del Real Betis y de la selección marroquí acusó en su día las consecuencias de un edema óseo que le apartó de la competición por más de 100 días. En el caso de Marc, va ya por más de 50 de absoluta inactividad, así que después de recibir el correspondiente alta médica necesitará de un tiempo añadido para ponerse al ritmo de sus compañeros.

Alternativas

Al menos de momento, Cervera ha apostado por una fórmula que ya le funcionó durante la temporada pasada, con la reubicación del canterano David Rodríguez al perfil izquierdo de la retaguardia, combinada con la presencia del también isleño César Álvarez en la derecha. Ahí, éste último incluso ha logrado convertirse en MVP del Tenerife (fue así en el partido contra el Bilbao Athletic) y se ha instalado -parece que de forma permanente- en la titularidad.

En la enfermería sigue también Javi Pérez, centrocampista proveniente del Huesca y que no ha podido hallar continuidad en los esquemas del cuadro técnico por una lesión muscular. En su caso sí, los plazos previstos se están cumpliendo. En este sentido, no va a ser de la partida este sábado en Gobela ni la próxima semana frente al Arenteiro, pero sí que podría haber margen para que dispusiera de algunos minutos en el duelo copero frente al Granada.