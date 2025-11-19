Dani, Gil y De Miguel, los fichajes que más juegan

Fue tan profunda la remodelación estival en el representativo (más de una decena de altas) que resultaba casi una misión imposible que todos los nuevos fichajes tuviesen el protagonismo al que aspiraban. Transcurridas 12 jornadas del campeonato liguero y una de la Copa del Rey, ya hay algunas conclusiones que resultan irrefutables. Por ejemplo, las referidas a los dos vértices del once inicial: el guardameta Dani Martín y el delantero centro Jesús de Miguel han sido contrataciones de resultados inmediatos y con una cuota de protagonismo casi insuperable.

En el caso del portero, lo ha jugado todo en liga (1.080 minutos) y tan solo faltó al partido de la Copa del Rey, ventana que se mantiene abierta para Gabri de Vuyst. En cuanto a la delantera, la apuesta de Manu Guill por el ex del Castellón –único fichaje por el que se pagó traspaso– no ha podido salir mejor. El madrileño es el atacante con más partidos jugados, ha participado de todos los encuentros ligueros y, lo más importante, su rendimiento luce con goles. Un total de ocho, a los que hay que sumar sus asistencias y un alto índice de influencia en los resultados del representativo. Fue titular todas las veces que estuvo disponible, menos una.

No obstante, el jugador de campo con mayor participación no es el pichichi, sino el fu tbolista que más ha sorprendido a Cervera con su rendimiento y prestaciones, tanto en los entrenamientos como en los partidos: Nacho Gil, cuyo último penalti marrado no ensombrece ni mancha una tarjeta de resultados magnífica. A estas alturas del campeonato, el jugador proveniente del fútbol griego es el único –con la excepción del portero– que ya supera el listón de los mil minutos en liga. «Confiaba mucho en mí», responde cuando se le pregunta si esperaba esta altísima cuota de partidos y titularidades. Desde que arrancó la temporada, no ha salido del once ni una sola vez.

Pese a su suplencia contra el Celta Fortuna, en el top 4 de fichajes con mayor protagonismo se ubica el mediocampista Juanjo Sánchez, quien confesaba recientemente –en una entrevista en EL DÍA– su plena satisfacción con el rol que está teniendo en el grupo. Solo se quedó sin minutos en una ocasión; y su presencia casi permanente en los planes del míster tiene un mérito adicional porque compite en una parcela con evidente overbooking, probablemente la más poblada del plantel.

También rebasan con creces el 50% de los minutos jugados los defensas Álvaro González y Ander Zoilo. En el caso del cántabro, ha sido relegado a la suplencia en las últimas semanas. Desde que salió por sanción, el rendimiento de José León parece gustar al entrenador más que el central de Potes, que lo tendrá difícil para volver. Lo mismo que Ander Zoilo, que llegó a concatenar varias titularidades consecutivas por mor de la baja de Marc Mateu, pero que se ha visto superado en las preferencias del cuadro técnico por el canterano César, que repite la secuencia del curso pasado y va camino de hacerse imprescindible.

Insatisfechos

La otra cara de la moneda la encarnan los jugadores que vinieron para un rol protagonista y no lo están encontrando. Nadie habla ni especula aún con posibles salidas en el mercado invernal, pero Cris Montes y Josep Calavera están lejos de hallar un sitio relevante en las alineaciones o incluso en las convocatorias. Ambos se han quedado excluidos de las listas de Cervera en más de una ocasión. No hay un solo reproche a su actitud diaria en los entrenamientos. Más bien al contrario, el entrenador ha elogiado públicamente a Cala, como así le llama; y también ha hecho mención a la incuestionable depurada calidad técnica de Cris, que venía para marcar diferencias y se ha quedado anclado en los 192 minutos jugados.

Son distintos los casos de Javi Pérez o Marc Mateu, lastrados por sus respectivas lesiones. Al ex del Huesca se le espera en un par de semanas. En este sentido, el escaparate de la Copa del Rey podría ser un buen día para verle otra vez en acción. Peores perspectivas tiene el lateral valenciano, que tendrá que visitar a un especialista en Alicante y no tiene fecha estimada para su regreso, como así ha revelado Cervera.

No obstante, en el propio equipo insular hay buenos ejemplos de que las situaciones personales pueden revertirse en cuestión de semanas. O incluso en solo unos pocos días. Que se lo pregunten a Mahamadou Balde, que parecía condenado a un ostracismo absoluto. En el barcelonés tiene donde fijarse Jeremy Jorge, que busca la rendija por la que colarse en las alineaciones. Y mostrar su valía.