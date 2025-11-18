El renacer de Balde Jr. en el CD Tenerife

La capacidad de resistencia, la paciencia y la fe en sí mismo de Mahamadou Balde puede valer de ejemplo para todos aquellos que viven la que era su situación de ostracismo y tristeza hasta hace solo cuatro semanas.

Balde Jr. había vivido en el representativo la cara más amarga del fútbol. Y de la vida. Desde su casi nulo protagonismo en pretemporada, donde se quedó fuera de la convocatoria incluso para algún amistoso de verano; hasta la peor de las noticias, el fallecimiento de su padre, que le obligó a salir a toda prisa de la rutina diaria con su club, al que había aterrizado en julio, para así ocuparse de lo que era más urgente y relevante.

Superada toda aquella situación en la que se puso en discusión la conveniencia de su fichaje, aún con cero minutos en su casillero, Balde empezó a contar. Su historia cambia en Lasesarre, donde el ex de la Lazio encuentra el punto de inflexión que venía buscando. Primero, con su inclusión en lista después de haberse quedado fuera en varias ocasiones; y después, por los minutos que le dio Cervera cuando el partido parecía perdido. El marcador no se movió, pero el atacante blanquiazul sí empezó a demostrar de lo que es un capaz.

«Un futbolista con unas condiciones físicas y técnicas excelentes», había subrayado su entrenador. Pero con un pero importante: tenía que adaptarse a lo que quería el míster e interpretar mejor las necesidades del grupo. Parece que empieza a hacerlo, pues tras Barakaldo no ha habido pausa en su trayectoria alcista de protagonismo e influencia en el Tenerife.

Después de la derrota en Lasesarre, Balde tuvo participación también en el choque en casa frente al Bilbao Athletic, en la que fue su primera titularidad; se mantuvo entre los elegidos para jugar en la visita al Racing Club de Ferrol y, al fin, el sábado pudo estrenarse como goleador en la recta final del duelo contra el Celta. Ha sabido el ariete sobreponerse a la alta competencia en su demarcación y a los recelos iniciales de Cervera.

El dorsal 17 del representativo ha elegido «el camino de la humildad», el que subrayó en su presentación oficial que iba a llevarle a cumplir objetivos. En el caso del Tenerife, el del ascenso; y en el suyo propio, el de hacerse un nombre en el fútbol español después de su último periplo fuera (en Italia). «Quería regresar; desde que surgió la opción del Tenerife, no me lo pensé mucho más».

Con cinco partidos oficiales en sus alforjas –también jugó en la Copa–, una cuota de minutos que empieza a crecer (184’) y el espaldarazo que supone haber iniciado su camino como goleador en el Heliodoro Rodríguez, el de Barcelona quiere más. Firmó en su momento un contrato por tres temporadas con el deseo de que se repita muchas veces más la secuencia feliz del sábado. «Estoy muy feliz de haber logrado el primero con esta camiseta», fue su mensaje en las redes sociales.