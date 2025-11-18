El CD Tenerife se prepara para jugar en una ratonera: "Es el campo que más condiciona de la categoría"

Césped sintético, unas dimensiones extraordinariamente reducidas (100x60 metros), solo un graderío y el menor aforo de toda la categoría. Son algunos de los condicionantes que convierten el duelo de este sábado contra el Arenas en uno de los más singulares de la temporada. Tanto es así que el Tenerife jugará en Getxo en un campo no reglamentario –incumple los mínimos para acoger partidos de Primera RFEF– pero que de foma excepcional alberga los compromisos oficiales de su equipo gracias a una medida de gracia con fecha de caducidad. En enero, el club habrá de mudarse.

Gobela no pasa el listón por muchos motivos:ni tiene el aforo mínimo establecido esta temporada para la competición de bronce (4.000 espectadores), ni la luminosidad exigida para que los partidos puedan verse en horario nocturno por televisión y, lo más importante para el juego, no dispone de hierba natural como el resto de campos de este grupo. Esta circunstancia obliga al Tenerife a adaptarse desde el comienzo de la semana porque los partidos sobre verde sintético son muy diferentes. Así lo subrayan todos los entrenadores que han pasado este curso por Gobela, sin que ninguno haya sido capaz aún de salir victorioso en liga.

El Arenas cuenta sus partidos como local por victorias o empates. Ni Lugo, ni Guadalajara, tampoco el Osasuna Promesas fueron capaces de hacerle un solo gol al histórico club vasco, uno de los fundadores de la Primera División española. Con 116 años de vida, el cuadro guechotarra estuvo siete años en la máxima categoría y llegó a proclamarse campeón de la Copa del Rey.

Propiedad municipal

Su estadio municipal, fundado en 2004, se ha convertido en la trampa perfecta para todos los clubes que han visitado al Arenas. Apenas caben 1.221 espectadores, lo que le convierte en el campo más chico de la categoría; pero es que además sus muy reducidas dimensiones obligan a los rivales a cambiar la fisonomía de su fútbol. Frente al 107x70 del Heliodoro Rodríguez López, las diferencias son ostensibles:siete metros menos de largo y diez menos de ancho.

«Desde mi punto de vista, es el campo que más condiciona de la categoría, no tanto por la hierba artificial, sino por las medidas”, explica Yago Iglesias, que ya lo visitó con el Lugo. «En un campo así, el balón llega muy rápido de un área a otra, cualquier balón parado es ocasión de peligro y los espacios son mucho menores. La clave es pensar rápido y ganar los duelos», añade.

El Tenerife no visita Getxo desde el 20 de abril de 1980. Fue en la trigésimo segunda jornada de la campaña 1979/80 –en la extinta Segunda B– y el club chicharrero goleó con contundencia (1-4). Bajo la maestría en la batuta del fallecido Olimpio Romero, el representativo ganó con facilidad. Este sábado, será otra historia.