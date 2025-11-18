Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CD Tenerife buscará en la Copa su mejor entrada del curso

La afluencia de público al Heliodoro ha caído en los últimos partidos ligueros

Los jugadores del Tenerife celebran un gol ante el Celta Fortuna. | ARTURO JIMÉNEZ

Los jugadores del Tenerife celebran un gol ante el Celta Fortuna. | ARTURO JIMÉNEZ

Manoj Daswani

Manoj Daswani

Santa Cruz de Tenerife

La afluencia de público al Heliodoro Rodríguez López se ha resentido considerablemente en los últimos partidos ligueros, los dos mas recientes con registros por debajo de los 13.000.

Si ante el Bilbao Athletic el coliseo capitalino firmó su peor registro hasta entonces (12.799), el dato decreció todavía más contra el Celta Fortuna el pasado fin de semana. Ahora, el club busca incentivar a sus seguidores y que los guarismos mejoren en las próximas jornadas. Sin ir más lejos, la previsión que tienen en las oficinas del Heliodoro es que en la Copa ante el Granada (4 de diciembre, 21:00 horas) pueda marcarse el mejor dato de este curso.

Por un lado, por el tirón del rival –de la Liga Hypermotion– y por el otro, por las medidas de gracia adoptadas por el consejo de administración, que ha determinado el acceso libre para los abonados y precios muy asequibles para el público en general. Las localidades se ponen hoy a la venta a las 10:00 horas en la web oficial. En los días previos a la contienda copera, estarán disponibles también en taquilla.

Ante el Castilla

Ayer se conoció que el duelo del 25 de enero frente al filial merengue tendrá con casi total seguridad horario matinal (12:00 horas), tras las gestiones realizadas al respecto por la Federación Española de Voleibol, que busca evitar la coincidencia con la final de la Copa de la Reina, que tendrá lugar en el Quico Cabrera, a escasos metros del Heliodoro. La previsión es que haya una fan zone y así hacer compatible el acceso a ambos eventos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
  7. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  8. Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas

El renacer de Balde Jr. en el CD Tenerife

El CD Tenerife buscará en la Copa su mejor entrada del curso

El CD Tenerife se prepara para jugar en una ratonera: "Es el campo que más condiciona de la categoría"

El CD Tenerife se prepara para jugar en una ratonera: "Es el campo que más condiciona de la categoría"

El día que el CD Tenerife 'prestó' el Heliodoro al eterno rival: historia del fútbol canario

El día que el CD Tenerife 'prestó' el Heliodoro al eterno rival: historia del fútbol canario

La importancia del 'average' particular para el CD Tenerife y su balance ante los rivales directos

La importancia del 'average' particular para el CD Tenerife y su balance ante los rivales directos

En el camino de persuadir al míster

Carlos Ruiz: "Los jugadores de nuestra base no tienen nada que envidiar a los que vienen de fuera"

Carlos Ruiz: "Los jugadores de nuestra base no tienen nada que envidiar a los que vienen de fuera"

Qué le pasa a Marc Mateu y por qué el CD Tenerife le enviará a Alicante

Qué le pasa a Marc Mateu y por qué el CD Tenerife le enviará a Alicante
Tracking Pixel Contents