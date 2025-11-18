El CD Tenerife buscará en la Copa su mejor entrada del curso

La afluencia de público al Heliodoro Rodríguez López se ha resentido considerablemente en los últimos partidos ligueros, los dos mas recientes con registros por debajo de los 13.000.

Si ante el Bilbao Athletic el coliseo capitalino firmó su peor registro hasta entonces (12.799), el dato decreció todavía más contra el Celta Fortuna el pasado fin de semana. Ahora, el club busca incentivar a sus seguidores y que los guarismos mejoren en las próximas jornadas. Sin ir más lejos, la previsión que tienen en las oficinas del Heliodoro es que en la Copa ante el Granada (4 de diciembre, 21:00 horas) pueda marcarse el mejor dato de este curso.

Por un lado, por el tirón del rival –de la Liga Hypermotion– y por el otro, por las medidas de gracia adoptadas por el consejo de administración, que ha determinado el acceso libre para los abonados y precios muy asequibles para el público en general. Las localidades se ponen hoy a la venta a las 10:00 horas en la web oficial. En los días previos a la contienda copera, estarán disponibles también en taquilla.

Ante el Castilla

Ayer se conoció que el duelo del 25 de enero frente al filial merengue tendrá con casi total seguridad horario matinal (12:00 horas), tras las gestiones realizadas al respecto por la Federación Española de Voleibol, que busca evitar la coincidencia con la final de la Copa de la Reina, que tendrá lugar en el Quico Cabrera, a escasos metros del Heliodoro. La previsión es que haya una fan zone y así hacer compatible el acceso a ambos eventos.