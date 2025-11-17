La importancia del 'average' particular para el CD Tenerife y su balance ante los rivales directos

No es casual: la especialidad del CD Tenerife son sus rivales directos. Al equipo de Álvaro Cervera no le abruman ni se le atragantan los cruces contra sus principales oponentes por la única plaza de ascenso directo y así lo acredita el propio desarrollo de la competición.

Al conjunto blanquiazul se le dan muy bien este tipo de duelos, que además su entrenador considera «diferentes al resto» por la forma de jugar que tienen Racing de Ferrol, Celta Fortuna y Real Madrid Castilla, ahora ubicados en las posiciones segunda, cuarta y quinta de la tabla, respectivamente. El balance blanquiazul en los partidos de la primera vuelta ya jugados contra estos equipos es arrollador: 9-1.

Falta aún por disputarse el primero de los choques contra el Real Avilés Industrial, equipo revelación y ahora segundo en la clasificación. El partido frente al equipo asturiano está fijado para el 12 de diciembre y será la última cita a domicilio del año para el equipo de Cervera.

Contra el Castilla (1-3)

La visita al filial merengue fue la primera gran prueba de fuego para el Tenerife, que se presentó líder en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y salió aún más reforzado tras vapulear al filial merengue con una primorosa primera parte, plena de efectividad. Aunque en la segunda mitad el rival sí se le subió a las barbas, el partido para entonces ya estaba resuelto.

Fue por la vía rápida gracias a los tempraneros aciertos del representativo, donde emergió desde el inicio la mejor versión de Jesús de Miguel. El resultado final, concluyente (1-3) y además un paso de gigante para encarrilar el average particular contra el cuadro blanco, a quien Cervera tiene muy en cuenta como posible adversario por el ascenso directo.

En Ferrol (0-2)

El Tenerife salió vencedor también del duelo contra el Racing, recién descendido igual que el cuadro chicharrero. Con muchos cambios respecto al curso pasado, el equipo ferrolano apenas planteó oposición al equipo isleño, que llegaba hasta el campo de A Malata en un momento de dudas, que disipó con golazos.

El partido afianzó la posición de privilegio de los blanquiazules en un momento clave. Y por si fuera poco, el duelo dejó una excelente noticia: el debut liguero (con gol incluido) de Alberto Ulloa, que ese día destapó su casillero anotador y ya va por dos dianas en lo que va de liga.

Con todo a favor (4-0)

El Celta Fortuna cayó todavía con más contundencia que los otros equipos ubicados en la zona de privilegio. Fue en el Rodríguez López y con un denominador común en relación a los choques contra los otros dos equipos de arriba: un gol al poco de empezar la contienda, en este caso a los 50 segundos y con el sello de Enric Gallego. El cuadro vigués acabó completamente desvencijado ante el mayor potencial blanquiazul. Para el Tenerife, fue su mejor partido de la temporada.

Victorias contra Pontevedra y Mérida

Los equipos de la zona alta no incomodan al actual líder de la competición y equipo con mejor puntuación de los dos grupos. Más bien al contrario, le motivan y se le dan bien. Por si fueran pocas las pruebas de la alta fiabilidad tinerfeñista contra los candidatos al ascenso, también el sexto y séptimo clasificados cayeron ante el representativo. En el caso del Pontevedra, en el siempre difícil campo de Pasarón; y en el del Mérida, en el Heliodoro Rodríguez López.