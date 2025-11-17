El día que el CD Tenerife 'prestó' el Heliodoro al eterno rival: historia del fútbol canario
La UD Las Palmas tuvo que jugar en el recinto tinerfeño tras la clausura del Estadio Insular
Blanco y azul es el color que suele llenar las gradas del Heliodoro Rodríguez López, quizá salpicado en mayor o menor medida por los distintivos del rival de turno. En alguna ocasión 'se ha vestido' de rojo para recibir a la selección española de fútbol y una vez casi que se convierte en amarillo. Y sí, fue por el eterno rival.
La UD Las Palmas disputó un partido oficial de liga en el recinto deportivo del CD Tenerife, un encuentro que supuso un episodio singular en la historia del fútbol canario.
Fue el 15 de septiembre de 1968. La temporada anterior, la UD Las Palmas acumuló incidentes en un encuentro de Copa del Rey frente al Athletic Club. La situación incluyó lanzamiento de objetos, invasión de campo e incluso un intento de agresión al árbitro.
Clausura y búsqueda de alternativa
Como consecuencia, la Federación Española de Fútbol decidió clausurar el estadio insular por un partido, obligando al club grancanario a buscar un estadio alternativo para su debut liguero.
La opción elegida fue el Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife, un hecho que se recuerda como la única vez en la historia que la UD Las Palmas actuó como local en la isla vecina.
Un día histórico: victoria y apoyo inesperado
El rival aquel día fue el Atlético de Madrid, y lo más llamativo fue la presencia mayoritaria de público tinerfeño, que pese a todo apoyó al equipo amarillo.
El resultado fue una victoria histórica de 2-1 para Las Palmas, un triunfo simbólico y deportivo que fortaleció la moral del equipo en una temporada brillante.
Aquel campeonato de 1968-1969 fue uno de los mejores del club grancanario: la UD Las Palmas finalizó segunda en la Primera División, solo por detrás del Real Madrid, consolidando su lugar en la élite del fútbol español y dejando esta curiosa anécdota como una de las páginas más singulares de la historia del fútbol canario.
