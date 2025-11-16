Qué le pasa a Marc Mateu y por qué el CD Tenerife le enviará a Alicante

Los periodistas que pudieron ver el pasado viernes a Marc Mateu en el tiempo que el club permitió el acceso a los informadores a la sesión matinal en el Heliodoro Rodríguez López vieron al lateral valenciano cariacontecido, sin calzarse las botas y con evidentes dificultades incluso para caminar con cierta normalidad. Solo un rato después, Álvaro Cervera confirmaba que no hay un plazo específico para su regreso a los entrenamientos, ni a la competición. Yalertaba de que habría que tomar «alguna otra decisión»después de un primer cambio de tratamiento. Lo que inicialmente se presentó en el parte médico como un esguince de tobillo resultó ser una lesión importante. Tanto, que ya le ha tenido parado por más de 50 días.

Según ha podido saber EL DÍA, en el club existe la certeza de que Mateu acusa un edema óseo, es decir, que se encuentra en la misma situación que atravesó el marroquí Abde en el Real Betis. Igual que en el caso de Marc, al futbolista internacional del cuadro verdiblanco se le diagnosticó al principio una lesión leve; y a la postre, fueron más de 100 días los que pasó en el dique seco. El jugador africano encontró la solución a sus problemas en la consulta de un especialista en Alicante, que va a ser el mismo que trate ahora a Mateu.

La decisión por parte del cuadro médico y el área deportiva está tomada. Lejos de asumir riesgos o querer precipitar su regreso, van a buscar una rehabilitación óptima en la Península y, una vez Marc esté listo para volver a ejercitarse, entonces sí se abogará por su reincorporación progresiva al grupo. Entretanto, a Cervera le toca gestionar la indeseada situación con un defensa menos;y con una solución que le está funcionando, la de jugar con David a pierna cambiada –«rinde en cualquier posición», ha dicho el míster– y con el también canterano César como nuevo dueño del costado diestro, ahí donde mejor funciona. Este nuevo paisaje deja en la suplencia a Zoilo y sin más laterales en la reserva. Entretanto, para el puesto de central (también cojo por la no inscripción de Agüero) irán turnándose los tres en nómina: José León, Landázuri y Álvaro González, que el pasado sábado frente al Celta Fortuna volvió a quedarse en el banquillo.

Referencia

El caso de Abde sirve como referencia a los galenos y técnicos blanquiazules aunque, por temor a hablar más de la cuenta o a expresarse sobre una lesión tan delicada, Cervera prefirió ser hasta cierto punto enigmático en su comparecencia del pasado viernes. El hispano marroquí se lesionó en la final de la Conference League con su club y luego no volvió a estar disponible hasta septiembre. Pasó por diferentes etapas, pero fue el tratamiento elegido por el especialista en Alicante el que le permitió ver la luz al final del túnel. Marc buscará idéntica salida.