Doble reto para el filial en la Ciudad Deportiva

De cuatro partidos que ha disputado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez esta temporada, el Tenerife B solo ganó uno, el primero de todos, con el Quintanar del Rey como rival. En los tres siguientes, lo máximo que sacó fue un empate ante el Conquense. A continuación, dos derrotas, a manos del Socuéllamos y el Fuenlabrada. El saldo en casa es de cuatro puntos de 12, uno de los peores del Grupo 5 de Segunda RFEF. Este mejorable balance viene acompañado de una racha de tres jornadas sin sumar –Alcalá, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda–. En definitiva, el filial recibe hoy al cuarto por la cola, el Colonia Moscardó, con un doble reto (11:00, canal de YouTube del club).

Enfrente, un rival que ha sumado más puntos fuera (6, tras vencer al Socuéllamos y al Rayo B) que en su campo (5), y que cambió de entrenador tras la séptima jornada, después de vencer en Vallecas. El actual técnico es Julio Cidoncha. Empezó con una derrota como local ante el Getafe B, se quedó sin puntuar en la visita a Las Palmas Atlético y, al fin, pudo celebrar una victoria en el duelo con el Elche Ilicitano (3-2). En ese último encuentro aportó un gol el delantero tinerfeño Marco Siverio para elevar su cuenta individual a cuatro dianas y consolidarse así como el máximo anotador del Moscarcó.

Hay dos precedentes en la Isla de partidos jugados por estos dos equipos. El 4 de mayo de 1995 se impusieron los blanquiazules por 2-1 –anotaron Nauzet Fernández y Carmelo Dorta–. En la temporada 24/25, el resultado fue de 1-1. Caropitche marcó el gol tinerfeño.

Dirigirá el encuentro el valenciano Javier Villaescusa Alarcón, un colegiado que cumple su cuarto curso en Segunda RFEF. n