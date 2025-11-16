Carlos Ruiz: "Los jugadores de nuestra base no tienen nada que envidiar a los que vienen de fuera"

Carlos Ruiz fue nombrado director del Area de Fútbol Base del CD Tenerife hace cinco meses, justo antes del inicio de la preparación de la nueva temporada. El exfutbolista blanquiazul asegura que le sedujo la vocación de cantera que le mostraron los nuevos dirigentes del club.

Tenemos fresco el recuerdo de su etapa como futbolista. Jugó su último partido en mayo de 2023. Un Tenerife-Burgos en el Heliodoro. El tránsito hacia otra vida profesional fue casi inmediato.

Cuando me retiré, pasaron cuatro meses hasta mi regreso al club. Fui padre en julio de 2023 y tomé la decisión de retirarme de manera definitiva en agosto de ese año. En noviembre volví a entrar en el club. No estuve mucho tiempo parado. Gracias a esa oportunidad he seguido vinculado al fútbol, en principio con tareas formativas, ayudando a los chicos a que le dieran importancia a otros aspectos aparte del fútbol, y desde hace unos meses dirigiendo el área de base del club junto a los compañeros e intentando echar una mano.

Teniendo en cuenta su formación académica, ¿se ajustan más esas funciones a lo que quería?¿No se veía más como entrenador, como representante...?

Hice INEFen la Universidad de Granada. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Siempre orienté mis estudios a la educación porque quería ser profesor de educación física. Mi hermano se dedica a eso y él siempre ha sido un espejo para mí. Pensaba dedicarme a eso. Pero fueron surgiendo nuevos retos y los he ido aceptando, siempre con el gusanillo de pensar cómo me habría ido como profesor, y sin dejarlo de lado. Pero han ido apareciendo oportunidades, sobre todo esta última, que es una responsabilidad mayor. Decidí aceptar.

¿Cómo se toma esa responsabilidad? Hablar de cantera en Tenerife no es hablar de cualquier cosa. Tiene su trascendencia.

Me lo tomo con naturalidad. Al final, todos los clubes profesionales quieren lo mismo, sacar chicos de sus canteras. Pero es un reto que no todos consiguen porque entran en juego muchos intereses. En el Tenerife tenemos cierta premura: antes, en Segunda División, por intentar ascender a Primera, y ahora por recuperar un espacio en el fútbol profesional sí o sí. Con estas prisas es más difícil que vayan subiendo jugadores de la cantera. Pero nuestra misión consiste en intentar que los chicos lleguen a su última etapa de formación lo mejor preparados posible y que cada vez contemos con un mayor número de futbolistas que hayan estado mucho tiempo en el filial para que se sitúen a las puertas del primer equipo y que el entrenador pueda tirar de ellos cuando lo considere oportuno. Hoy en día hay bastantes jugadores que han pasado por nuestra cantera y esperamos que aparezcan muchos más.

¿Qué le está pareciendo lo mejor de ser director del área de fútbol base del Tenerife?

Estar en contacto en el día a día con todos los chicos, desde alevines hasta los del Tenerife B, y con también los entrenadores. Lo que intentamos, no solo yo, sino también Ricardo León y Monsi Brito, que somos los que más estamos codo con codo, es estar cerca de nuestros técnicos y de los futbolistas, y que todo el mundo se sienta valorado y reme en la misma dirección. De momento, las cosas van bastante bien a nivel de resultados, pero lo que transmitimos es que no solo tenemos que fijarnos en eso, sino en el proceso. Lo que les decimos a los entrenadores es que le damos más valor a que los jugadores de cada plantilla progresen que a los títulos, porque eso va a querer decir que los chicos han ido en la dirección adecuada.

¿Y lo más difícil?

Más o menos lo mismo, porque van surgiendo problemas y necesitas tener un mapa del día a día y también de lo que está por venir, incluso de la temporada siguiente. Hay que ir viendo las posibles carencias que existen para firmar jugadores, estar pendientes de la captación... Todo eso es un proceso complejo, porque tenemos mucha gente viendo partidos cada fin de semana y nos proporcionan información, y luego hay que filtrar todos esos datos para poder decidir qué perfiles incorporamos. Es algo que crea quebraderos de cabeza, pero también es estimulante. También hay que tener en cuenta qué jugadores acaban contrato, a cuáles queremos renovar... Son muchos detalles en el día a día, pero también es algo entretenido.

¿Qué le gustaría conseguir a largo plazo?

Que cada vez haya más oportunidades para los chicos de la casa. Cuando me plantearon que aceptara este nuevo reto, me transmitieron que quieren que el Tenerife vuelva a ser un club que apueste por el jugador de la casa. De aquí a medio plazo nos gustaría que los chicos que van apareciendo en cadetes o juveniles, en el C y en el B, tengan cada vez más presencia en el primer equipo. Eso querrá decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo en la base. Y si no tienen la suerte de ser profesionales, que guarden un buen recuerdo de su paso por el club, que digan que se sintieron valorados y cuidados, ellos y sus familias. Creo que eso es lo que más me reconfortaría.

¿El resultado final de todo es proceso depende principalmente del técnico del primer equipo?

Está claro que el entrenador tiene que creer en los canteranos y, en este caso, Cervera ya lo demostró en su primer etapa aquí sacando jugadores que incluso aportaron ingresos importantes al club con sus traspasos, como Ayoze Pérez, Nano o Jorge. En la época actual hay otros con muchos minutos, como David, César o Dani Fernández. Y también está Gabri, el portero. Hay jugadores que están apareciendo y a Cervera no le tiembla el pulso a la hora de ponerlos. Pero no solo depende del entrenador, sino de la filosofía del club. Este año, a lo mejor, no ha podido ser por las prisas que tenemos para recuperar la categoría, pero a nivel de planificación, la idea es dejar huecos a los canteranos, un par de fichas para que puedan subir. Me consta que va a ser así, porque tanto Felipe y Ayoze como Rayco transmiten eso, y la dirección deportiva del primer equipo, también. Están preocupados de lo que pasa abajo y espero que se vayan viendo los frutos.

Por lo que dice, los nuevos dirigentes van en esa línea.

Sí, totalmente. Es una de las cosas que me animaron a aceptar el reto de trabajar en la base. Y es algo en lo que yo también creo, porque los jugadores que salen de nuestra cantera no tienen nada que envidiar a los que vienen de fuera. El tema es que seamos capaces de que lleguen en las mejores condiciones posibles para que, cuando les toque subir, ya se queden de manera permanente.

Hace poco, Cervera aclaró que tiene una obligación con los jugadores del primer equipo que participan menos en la competición, y que por eso iba a repartir minutos entre ellos antes que entre los canteranos. Si se pone en su lugar, ¿comparte esa postura?

Lo entiendo perfectamente. Un entrenador tiene que gestionar. En la primera plantilla están todas las fichas ocupadas y también hay jugadores con ficha del filial que trabajan con los mayores. Al final hay que gestionar todos los egos que hay en un vestuario. Cada semana se quedan 15 o 16 sin ser titulares, y manejar eso para que todos remen en la misma dirección, es una tarea muy complicada. Pero Cervera sabe llevarlo muy bien y entiendo perfectamente su mensaje. Se refiere a eso, a que como club tenemos que dejar uno o dos huecos para que los chicos que están la dinámica del primer equipo puedan participar sin problemas.

Dentro de esa filosofía de cantera, ¿se marcan mínimos de jugadores que deberían dar el salto al primer equipo en cada curso?

No se ponen ni mínimos ni máximos. Serán los rendimientos de los chicos los que propiciarán las oportunidades. Ahora, por ejemplo, tenemos la aparición de Ulloa, que hizo la pretemporada con los profesionales, comenzó el campeonato con el B y ha roto la puerta del primer equipo. Es lo que queremos, que todos vayan demostrando su nivel competitivo.

Habrá muchos como David o César que no han tenido oportunidades, que se han encontrado con sus puestos cubiertos, que no han tenido un golpe de suerte...

Es muy complicado. Cada temporada hay casi 300 jugadores en la base y de todos ellos, al final, llegan tres al primer equipo, por decir una cifra;o cinco, seis... La gran mayoría no lo consigue. Pero mi trayectoria sirve como ejemplo. Yo no tuve la suerte de estar en la cantera de un club profesional y debuté en Segunda División con 29 años. A los chicos que tienen que abandonar nuestra cantera les digo que no tiren la toalla, porque cada uno evoluciona de manera distinta. Es una pena, porque muchos se van quedando por el camino, pero no deben rendirse nunca.

¿Cómo se confeccionan las plantillas? No será lo mismo crear la del B que la del juvenil...

Esta temporada nos echó una mano la dirección deportiva del primer equipo para configurar la plantilla del Tenerife B. Eligieron muy bien los perfiles que tenían que venir. Del C para abajo sí lo hizo todo nuestro grupo de trabajo, respetando lo que se había hecho antes. Fuimos viendo qué jugadores debían continuar y buscamos otros que se podían adaptar, siempre en comunicación con los entrenadores, que, al final, son los que mejor conocen las diferentes categorías. Hablamos con Rayco para la plantilla del Tenerife C, con Suso para la de División de Honor... Es un proceso en el que participa mucha gente para que no sea algo unipersonal, que todos lleguemos a un consenso para que el número de errores sea el menor posible.

¿Hasta dónde llega la red de captación del Tenerife?

En el club nos dicen que la prioridad es nuestro entorno más cercano, que no se nos escapen jugadores de Tenerife. Y luego, las demás Islas. Tenemos una residencia en la Ciudad Deportiva que reúne unas condiciones adecuadas. Los jugadores que se quedan en ella están encantados; se sienten muy cuidados y valorados. Buscamos que los perfiles sean cercanos. Luego, al Tenerife B sí vienen más jugadores de fuera. Pero nuestra prioridad es que tener el mayor número de chicos canarios. Por ejemplo, para el Tenerife C nos centramos en que la mayoría fueran de la Isla, salvo dos o tres de otros lugares de Canarias.

Entre los fichajes externos realizados para el Tenerife B el pasado verano, llamó la atención el del croata Borna Ivanda. Pero no ha podido debutar todavía...

Estamos en un proceso burocrático, a ver si conseguimos solucionarlo para que pueda debutar. Pero está muy integrado en el día a día y trabaja como uno más. Esperamos contar pronto con él.

Se supone que la elección de jugadores sub 23 para el Tenerife B no fue ninguna casualidad.

Era nuestra premisa. Lo hablamos con Cervera. Cuando volvió al club, vio que en el B había jugadores mayores de 23 años y no podía tirar de ellos. Apenas había cuatro o cinco con ritmo de competición que podían subir al primer equipo. Lo que buscamos para esta temporada fue que, precisamente, no ocurriera lo mismo, que toda la plantilla estuviera disponible para el entrenador del primer equipo, y lo conseguimos salvo con Marcos Marrero, que es el único que no está en esa situación. Es como consideramos que debe ser un filial. Todos los jugadores tienen que ser una opción para el primer equipo. Y creo que lo hemos conseguido. Además, con buenos resultados porque está realizando una temporada muy buena y estamos encantados con el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico.

¿Hay algún plan para evitar la fuga de talentos? ¿Se puede lograr con la competencia que hay?

Sobre todo con los jugadores que creemos que tienen que estar aquí sí o sí, intentamos hacer mayores esfuerzos, convencerlos de todas las maneras, pero, por ejemplo, esta temporada se fueron dos o tres chicos al Villarreal. No pudimos hacer nada. Pero estamos hablando de competir con clubes de Primera División que tienen canteras potentes. Ysi las familias deciden apostar por otra cosa, se respeta. Pasa lo mismo con los que intentamos traer nosotros de otro clubes. Somos bastante claros y no prometemos cosas que no podemos cumplir, y hacemos ver a los chicos que van a estar muy cuidados y mirados, que tenemos unas instalaciones espectaculares, que contamos con recursos humanos a su disposición para que se centren en rendir. A ver si vamos logrando que se consolide un sentimiento de pertenencia para que cada vez sean menos los talentos que se escapen.

¿Esperaban la respuesta del Tenerife B en la competición en su segundo año en la Segunda RFEF después de haber renovado casi por completo su plantilla?

Mazinho y su cuerpo técnico están haciendo una labor buenísima. Los ves trabajar como un equipo profesional. Han generado un ambiente en el vestuario muy bueno y eso ayuda a conseguir resultados. Sí podía ser una preocupación por la renovación tan amplia que se hizo en la plantilla, igual que pasó en el Tenerife C, pero los dos están rindiendo bien a nivel de resultados y, lo que más nos importa, a nivel de progresión de los jugadores. Eso habla muy bien de la labor de los técnicos.

Porque la trayectoria del Tenerife C también está siendo sorprendente, entre otras cosas por ser novato en Tercera RFEF.

El presupuesto que se había destinado al Tenerife Cen Preferente era bastante elevado y en el club nos marcaron unas restricciones para bajar los costes. Al final conseguimos crear una plantilla la mitad de barata que la de la temporada pasada. Y el rendimiento está siendo espectacular. Tenemos cuatro chicos juveniles, tres de segundo año. Estamos adelantando plazos con ellos. Si destacaba ante el papel de Mazinho, con Rayco pasa lo mismo. La implicación de los técnicos es tremenda y eso da sus frutos.

¿Yel juvenil? Más allá de la formación, se mira mucho si es capaz de desbancar al habitual campeón, la UDLas Palmas. Los amarillos ganaron el derbi jugado en Tenerife. ¿Asumen que siguen estando un paso por detrás?

Creo que no. En el derbi se pudo ver. Es verdad que ganó Las Palmas, pero nosotros merecimos mucho más. Tenemos una plantilla súper competitiva. Conseguimos darle continuidad a los chicos que estaban en el juvenil B y su trabajo está siendo muy bueno. Suso está muy contento con el rendimiento de todos. A nivel de resultados, estamos a tres puntos de Las Palmas. Creo que la distancia será mucho mas corta esta temporada y que el campeonato se va a decidir por detalles. Espero que sigan compitiendo así.