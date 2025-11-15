La primera mujer que arbitra en el Heliodoro Rodríguez López en un siglo

Cien años de historia y ni una sola mujer árbitra. Olatz Rivera Olmedo, bilbaína de nacimiento, se convirtió ayer en la primera colegiada en dirigir un partido del CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Había solo unos pocos antecedentes, pero todos con árbitras asistentes y sin una sola árbitra principal en todos los años de vida del representativo y de su estadio, que recibió con naturalidad -como así debe ser- la designación y posterior desempeño de Rivera Olmedo, que despachó la contienda sin sobresaltos.

La colegiada vasca se crio en el bilbaíno barrio de Rekalde antes de marcharse a vivir a Zaragoza para ejercer la docencia. Con el tiempo demostró sus mañas y pericia para dirigir partidos a escala profesional y sacarlos adelante con solvencia. Así fue como se convirtió en la segunda mujer en obtener la categoría UEFA Élite que le permitió arbitrar al más alto nivel. Sin ir más lejos, la final de la Supercopa entre Barcelona y Real Madrid. "Fue uno de los mejores días de mi vida", relató después.

"Por ahora estoy en Primera RFEF y solo pienso semana a semana; no conozco al árbitro que dijera que no le gustaría llegar a Primera", dice sobre sus retos futuros. Respecto a las críticas que pueda recibir por cuál es su género, cree que "las objeciones vienen sobre el arbitraje que se haga, no sobre la persona". O al menos, eso quiere pensar.

Olaitz Rivera, árbitra del CD Tenerife - Celta Fortunas / Arturo Jiménez

Aunque ahora sí resulte natural la plena integración de la mujer en el deporte rey, haya una liga profesional que precisamente hoy presenta un partido en el Heliodoro y sean miles las licencias en Canarias de futbolistas mujeres, hubo un tiempo no muy lejano en que arbitrajes como el de anoche eran impensables. Hace solo 21 años que un futbolista del Tenerife se mostró abiertamente contrario a que les dirigiese un partido una árbitra. "Una mujer no puede ser nunca juez de un partido de hombres porque no tienen la misma velocidad, y nunca va a llegar a tiempo", dijo Fagiani, que mandó a Marisa Villa -linier en un Valladolid-Tenerife-, "al fútbol femenino si quiere arbitrar".

"En Argentina no dirige nunca una mujer porque el futbol es un deporte de hombres", dijo. A los pocos días, la presión del Instituto de la Mujer le hizo pedir disculpas públicas, aunque con el matiz posterior de que seguía "pensando lo mismo". Afortunadamente, dos decenios después la presencia de la mujer en los deportes de alto nivel es celebrada por la mayoría. "No pedimos igualdad, para que no haya equívocos al respecto; pedimos equidad, ecuanimidad, y en eso estamos", ha explicado Beatriz Álvarez, presidenta de la liga de mujeres.

En la historia de un estadio centenario, la vasca Olatz abre el camino a las que están por venir. La primera de muchas.